Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цирковые рыси обрели новый дом. «Котята» с необычной судьбой. Они родились в Сиверском зверинце в России.

В юном возрасте рыси попали в семью цирковых артистов и стали настоящими звездами. Но с возрастом характер кошек изменился.

Выступать с ними стало сложно. И хозяева приняли непростое решение – расстаться с питомцами. Так рыси оказались в зоопарке.