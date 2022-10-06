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Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк

06 октября 2022 07:59
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цирковые рыси обрели новый дом. «Котята» с необычной судьбой. Они родились в Сиверском зверинце в России.  

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк-1

В юном возрасте рыси попали в семью цирковых артистов и стали настоящими звездами. Но с возрастом характер кошек изменился.  

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк-4

Выступать с ними стало сложно. И хозяева приняли непростое решение – расстаться с питомцами. Так рыси оказались в зоопарке.  

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк-7

К новой обстановке звери уже привыкли. Теперь звездные четвероногие артисты готовятся завоевывать новую публику – с удовольствием позируют посетителям зоопарка.  

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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