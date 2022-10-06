В Гомеле задержали оптового курьера наркотиков

Новости Беларуси. В Гомеле задержан наркокурьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях в одну из больниц этого региона доставили 32-летнего местного жителя, который вел себя неадекватно.

Анализы показали наличие в его организме двух видов психотропов. Установлено, что фигурант работал оптовым курьером в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ.

Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Сотрудники наркоконтроля железнодорожного РУВД провели проверку. Несколько месяцев назад он снял частный дом в Гомеле, где фасовал запрещенные вещества для дальнейшей продажи. В помещении нашли почти 200 граммов альфа-PVP, готовые закладки с психотропом, zip-пакеты, весы и изоленту.