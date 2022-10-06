6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики

Новости Беларуси. Работа экономики в центре внимания главы государства. Во Дворце Независимости 6 октября проходит большое совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов, как и участников разговора, немало. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», главная тема – ценовая ситуация в стране. О текущем положении и причинах роста цен должны высказаться представители сразу нескольких ведомств: Минстат, профсоюзы, руководители обеих палат Парламента, госконтроль.