Прямой эфир

6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики

06 октября 2022 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работа экономики в центре внимания главы государства. Во Дворце Независимости 6 октября проходит большое совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики-1

Вопросов, как и участников разговора, немало. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», главная тема – ценовая ситуация в стране. О текущем положении и причинах роста цен должны высказаться представители сразу нескольких ведомств: Минстат, профсоюзы, руководители обеих палат Парламента, госконтроль.  

6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики-4

Александр Лукашенко ждет и предложений по сдерживанию инфляции. Какие меры принимаются для стабилизации ситуации, доложит правительство и Нацбанк.  

# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк
06 октября 2022 07:59

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк

В Гомеле задержали оптового курьера наркотиков
06 октября 2022 07:31

В Гомеле задержали оптового курьера наркотиков

15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт
06 октября 2022 07:26

15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт