Выпускной в БГМУ: 108 дипломов с отличием вручили будущим специалистам

Новости Беларуси. 108 дипломов с отличием вручили выпускникам столичного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это рекордное количество за последнее пятилетие.

Традиционно для выпускников прошла торжественная церемония посвящения в профессию врача и провизора «Гиппократ-2023». Ребята попрощались с учебой и готовы приступить к работе. В числе выпускников около 200 иностранных граждан. Многие из них остаются в Беларуси. И пополнят ряды молодых специалистов.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Лет пять назад наши выпускники, было отличников 50-60, помещались на нашу сцену. А здесь мы даже не поместились все вместе. Это, конечно же, и роль нашего профессорско-преподавательского состава, роль наших клинических баз. И конечно же, это кропотливая работа всего нашего университета и по пересмотру наших всех программ. Мы надеемся, что вот эти, уже дипломированные врачи, придут в практическое здравоохранение и будут на высоком уровне оказывать медицинскую помощь.

Екатерина Бурдоленко, выпускница Белорусского государственного медицинского университета:

Очень рада, что проучилась в этом университете, что получила такое количество знаний, что познакомилась с таким большим количеством людей. Очень хороших, очень интересных.

Виктория Терлецкая, выпускница Белорусского государственного медицинского университета:

Эти годы запомнились не только знаниями, самыми лучшими знаниями, которые могли быть, но и насыщенными событиями и поддержкой, которая была здесь на каждом шагу.

Артем Михнюк, выпускник Белорусского государственного медицинского университета:

Кажется, еще только вчера я поступал сюда. На самом деле, больше всего запоминается каждая сессия, потому что это самое ответственное и волнительное. Сегодня это просто торжественный момент, когда мы радуемся тому, что эти пять лет прошли.