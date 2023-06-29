Как перенести жару? Собрали для вас несколько рекомендаций

На улице лето и на свежем воздухе хочется проводить больше времени! Но есть один минус – жара. Запланированные дела просто так не оставишь, поэтому мы собрали для вас несколько рекомендаций, как лучше перенести зной.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра:

В жаркий период времени нужно максимально бережно к себе относиться. В первую очередь, это касается детей и людей, которые имеют хронические заболевания. Тем более хронические заболевания с тяжелым течением. Необходимо соблюдать питьевой режим, употреблять достаточно жидкости, но насильно пить тоже не стоит. Если есть хронические заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания печени, здесь оптимально согласовать это с врачом.

Собирая летний гардероб, отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей, отлично подойдет лен и хлопок. В меню включайте легкую и полезную пищу – фрукты, овощи и холодные супы. Ольга Шишко:

Стоит всегда помнить про защиту кожных покровов, чтобы избегать солнечных ожогов, о покрытии головы, чтобы избегать теплового удара. Вообще, конечно, оптимально не выходить из дому, а оставаться в прохладном помещении. Вернувшись домой с улицы, не спешите включать кондиционер, поскольку можете простудиться. В спасении от жары отлично помогут дыхательные практики. Для этого нужно вдохнуть воздух сквозь зубы, а через нос выдохнуть. Отслеживайте свое эмоциональное состояние, важно быть спокойным и расслабленным.