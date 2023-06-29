В Мингорисполкоме рассказали, куда сходить в Минске на День Независимости

Новости Беларуси. Показ мод, тематические площадки, конкурсы и салют. Минск готовится отметить День Независимости. В городе к 3 Июля организуют более 160 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчан и гостей столицы ждут яркие концерты, конкурсы, флешмобы, тематические выставки и фотозоны. Найти занятие по душе сможет каждый. Также в Минске будут работать 10 тематических площадок, где можно ознакомиться с новейшими образцами вооружения и экипировки. А еще увидеть выступления кинологов и отведать солдатской каши.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мероприятия разноплановые: это и в учреждениях образования, и в библиотеках, и посещение ветеранов на дому. Запланированы и городские мероприятия. Одно из мероприятий пройдет в 10 часов – возложение руководством нашего города и общественностью цветов к монументу Победы. Здесь планируется закрытие акции «Календарь и книга памяти», которая стартовала 22 июня.