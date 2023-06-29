29 июня в Барановичах открыли знак в честь жертв фашизма

Новости Беларуси. Право на память. В Барановичах 29 июня открыли знак в честь жертв фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его установили на железнодорожной станции. При расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Генеральная прокуратура установила, что именно здесь находился пункт принудительного содержания людей.

С марта 1943 года по июль 1944-го сюда фашисты свозили мирных граждан, а затем уже отправляли в концентрационные лагеря. Через этот пункт прошло не менее 20 тысяч человек. Из которых около 2 000 – дети. Условия содержания в лагере были невыносимые: за колючей проволокой в два ряда под открытым небом при любой погоде. Медицинскую помощь людям не оказывали. Наоборот, создавали условия для дальнейшего распространения болезней. От издевательств, пыток, отсутствия еды и воды люди погибали ежедневно. Памятный знак сегодня как место народной боли и символ мужества и непокорности.