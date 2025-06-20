Как защитить ребёнка от укусов клещей? Рассказываем о наиболее эффективных способах

Летом дети проводят больше времени на улице, наслаждаясь играми на свежем воздухе. Однако возрастает и риск контакта с клещами – маленькими, но опасными паразитами, которые могут переносить ряд инфекционных заболеваний. Они обитают в траве и кустах. Будучи почти незаметными, клещи могут прикрепляться к коже, не вызывая сразу явных признаков своего присутствия.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Клещи наиболее активны, когда у нас на улице прохладно, не жарко, температура ниже 30 градусов, достаточно влажно. То есть вот как раз сейчас, по нашей погоде, это именно наиболее опасный сезон. В силу особенностей жизни клещей, а они живут достаточно долго и паразитируют на многих животных и на человеке в том числе, они являются великолепным резервуаром для хранения и переноски различных инфекций. Симптомы укуса клеща зачастую остаются незамеченными, однако могут привести к серьезным заболеваниям. Клещевой энцефалит и болезни Лайма – лишь некоторые из инфекций, которые могут передаваться через укусы этих паразитов. Для детей риск заболеваний возрастает, поскольку их иммунная система еще формируется. Оба этих заболевания могут проявляться различными симптомами, включая головную боль, лихорадку, усталость и, в более сложных случаях, неврологические расстройства. Поэтому родителям важно обращать внимание на состояние детей после активных игр на свежем воздухе. Елена Бельская:

Безусловно, работают все меры предохранения. Это использование репеллентов, это прогулки в адекватной одежде. Но наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита, безусловно, является вакцинация. Известно достаточно много вакцин, но на территории Беларуси и Минска в настоящее время в основном используется так называемый «ТикоВак Джуниор».