Выпускники аграрных классов могут поступать без вступительных испытаний. Что для этого необходимо

Владислав Рассохов, корреспондент:

Изучить устройство такого комбайна теперь можно и после школы, но при определенных условиях.

Поступление в университет – это всегда дело серьезное и волнительное. Все школьные годы молодые люди мечтают перейти этот рубеж. Но те, кто отлично старался до вступительной кампании, могут расслабиться – им помогут.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

В этом году перечень льгот несколько расширен. Выпускники профильных аграрных классов при должном уровне успеваемости в школах, при наличии рекомендаций и успешном прохождении собеседования могут поступать на специальности сельскохозяйственного профиля без вступительных испытаний. Такая система льгот позволяет абитуриентам заранее задуматься о профессии своей мечты. На наиболее экономически востребованные специальности теперь могут вне конкурса пройти не только будущие аграрии, но и солдаты-срочники.

Карина Гаркуша, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного аграрного технического университета:

Особенностью нынешней вступительной кампании является то, что у нас на льготных условиях поступают выпускники аграрных классов. Договор должен быть оформлен на целевую подготовку и тогда человек допускается к проведению собеседования, и если успешно проходит, то он зачисляется в наш университет без вступительных испытаний. Отметки по профильным предметам в аттестате у таких ребят должны быть не ниже 7 баллов. В прошлом учебном году в 10-11 классах аграрной направленности по всей стране обучалось 2476 человек. Кто эти молодые специалисты?

Кирилл Безына:

На повышенном уровне мы изучали такие предметы, как химия и биология, следовательно, нас учили, как правильно вести сельское хозяйство, всяким фишкам, как сделать поле более плодородным. Также нам показывали всякие химические процессы, как удобрять поля, чтобы опять же была высокая плодородность. Пока кто-то играл в футбол и смотрел кино, они посещали факультативы «Введение в аграрные профессии». За это, естественно, должен быть бонус. Поэтому университет становится следующей ступенькой в их карьере. Алексей Иванов, заместитель декана агромеханического факультета Белорусского государственного аграрного технического университета:

В агроклассы, как правило, ребята идут уже ориентированные на сельское хозяйство. Это ребята из аграрного сектора, из деревень. Ребята, которые с детства знают, что такое работать в поле. Им интересен процесс развития сельского хозяйства, новые образцы техники. У нас они могут утолить полностью вот эту потребность.

От новейших сеялок до самых распространенных комбайнов «Гомсельмаш» – ребята будут учиться не только по методичкам. С устройством аграрного комплекса или его машин они познакомятся уже в первые недели обучения. Новые знания они смогут применить в разработке дипломных инноваций, а позже в хозяйствах у себя на родине.