Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 июля на Зеленолужской ветке успешно провели технический запуск поезда.
Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 июля на Зеленолужской ветке успешно провели технический запуск поезда.
Первая очередь строительства включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Зеленолужская ветка соединит северные и южные районы Минска с центром, пройдет под рекой Свислочь. По протяженности линия превысит 17 километров.