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Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

30 июля 2020 07:57
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Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля на Зеленолужской ветке успешно провели технический запуск поезда.  

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-1

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-3

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-5

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-7

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-9

Первая очередь строительства включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-12

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-14

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро-16

Зеленолужская ветка соединит северные и южные районы Минска с центром, пройдет под рекой Свислочь. По протяженности линия превысит 17 километров.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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