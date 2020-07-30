«По именам вряд ли удастся установить». В Быховском районе нашли останки четырёх бойцов времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. В Могилевской области началась «Вахта памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисковики подняли тела четырех бойцов в Быховском районе. Захоронения обнаружил местный житель и сообщил о находке, чтобы восстановить имена бойцов.

В феврале 44-го лыжный батальон 5-й стрелковой дивизии Красной Армии захватил стратегически важный объект – железнодорожную станцию Тощица, перерезав тем самым артерию для снабжения провизией и оружием немецких войск.

Александр Листратенко, житель Быховского района:

Чтобы люди помнили, что такое война и чтобы этой войны больше не было. Послевоенные дети, чуть-чуть войну помним – по осколкам, на огородах находили гильзы, патроны, снаряды.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»:

Если говорить о том, кто здесь находится, по именам вряд ли удастся установить, потому что подъемного материала очень мало. Скорее всего, возможно, здесь находятся партизаны.

Сергей Жижиян, руководитель поисковой группы «Быховский рубеж»:

Есть такая высокопарная фраза, но она правильная: война не закончится, пока мы не найдем всех бойцов. Может быть, мы их никогда не найдем, но к этому нужно стремиться. И с другой стороны, это познание истории региона.