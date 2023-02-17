«Выпускникам даются практические навыки». В жодинской гимназии появился профильный военно-патриотический класс

Новости Беларуси. В жодинской гимназии № 1 появился профильный класс военно-патриотической направленности для учеников 10-х классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем школьники знакомятся с военным уставом, отрабатывают навыки строевой подготовки, посещают памятные места. Провела один день с будущими защитниками Отечества наш корреспондент Алеся Иванова.

Ученик гимназии № 1 Даниил Жуковский – в числе первых, кто записался в профильный класс военно-патриотической направленности. В школе юноша интересуется точными науками: физикой и черчением, нравится изучать историю нашей страны. А теперь у парня появилась дополнительная возможность углубленно погрузиться в основы военного дела.