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«Выпускникам даются практические навыки». В жодинской гимназии появился профильный военно-патриотический класс

17 февраля 2023 13:59
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Новости Беларуси. В жодинской гимназии № 1 появился профильный класс военно-патриотической направленности для учеников 10-х классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем школьники знакомятся с военным уставом, отрабатывают навыки строевой подготовки, посещают памятные места.

Провела один день с будущими защитниками Отечества наш корреспондент Алеся Иванова.

«Выпускникам даются практические навыки». В жодинской гимназии появился профильный военно-патриотический класс-1

Ученик гимназии № 1 Даниил Жуковский – в числе первых, кто записался в профильный класс военно-патриотической направленности. В школе юноша интересуется точными науками: физикой и черчением, нравится изучать историю нашей страны. А теперь у парня появилась дополнительная возможность углубленно погрузиться в основы военного дела.

«Выпускникам даются практические навыки». В жодинской гимназии появился профильный военно-патриотический класс-4

Даниил Жуковский, ученик гимназии № 1:
На занятии разбирали общевойсковой защитный комплект ОЗК, его применение, как его надевать. Костюм не герметичен, но от аэрозоля защищает, то есть закрывается, все, что попадает на костюм, не проникает.

Подробности в видео.

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# Воспитание детей # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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