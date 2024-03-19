Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»

Война – противное человеческому разуму событие. Она приносит одни лишь страдания, боль, утрату надежды и целое поколение искалеченных судеб. Дети войны как могли приближали Победу в меру своих маленьких и слабых сил. Они хлебнули горя полной чашей, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. Сколько их было угнано на чужбину, сколько убито нерожденными... Ничто в этом мире не проходит бесследно. Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».

Меланья Коржук, участник Великой Отечественной войны:

Поскольку мы Брестчина, то к нам война дошла в 1943 году, немцы пришли. Когда началась война, мне было два года и семь месяцев. В семье были папа, мама и нас четверо. Я была четвертым ребенком. В деревне нашей было 200 дворов. Большая деревня, хорошая деревня. Летом 1943 года нашу деревню оцепили кругом немцы. На каждые 100 метров стоял немец с автоматом и овчаркой. Нас угоняли в Германию.

Мама моя закрыла дом и говорит: «Детки, смотрите, я ключ положу возле колодца, смотрите сюда». Она положила. Толкали немцы детей с родителями. Грузили на машины, и даже на подводы, и увозили в районный центр, Иваново. Меланья Коржук:

Там нас сажали, запихивали в вагоны – телятники их называли, для скота – и увозили этим поездом вагонами в Германию. Сколько мы ехали, я не помню. Многие не выдерживали в этих поездах, погибали.

В поезде людям давали испорченные продукты. Машенька, так Меланью звали родные, отравилась колбасой и чудом осталась жива. Несмотря на сложные условия, люди помогали друг другу чем могли. Один из мужчин во время дороги держал ослабевшую от болезни девочку на руках. Измученных тяжелой дорогой женщин и детей привезли в концентрационный лагерь Зальцведель, который был филиалом Нойенгамме – наиболее крупного лагеря смерти на северо-западе Германии.

Меланья Коржук:

Завезли под французскую границу в Германию. Там был лагерь за колючей проволокой. Немецкие солдаты нас вырывали из рук матерей. Из рук родителей бросали за эту колючую проволоку в лагерь. А родителей угнали.

Там не меняли одежду. И мы на этих нарах спали, жили. Зимой было холодно. Давали какую-то кашу. С чем она была, я не знаю. Не помню даже, что давали пить. Но нам давали пилюли – черные и белые. И все смотрели, чтобы мы их ели. Приходила проверка после всего этого. Тех, кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей. Это «бутербродики». Однажды узники лагеря услышали вой сирены. Фашисты поместили детей в подвал и хотели взорвать, чтобы не оставлять никаких следов. Там пленники пробыли несколько суток. Но внезапно огромная дверь распахнулась и в подвал ворвались американские солдаты. Дети прижались к стенам, они испугались, думали, что их опять поведут на расстрел. Но солдаты на ломаном русском языке закричали: «Детки! Выходить! Свобода!»