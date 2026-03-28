Прямой эфир

Министр транспорта Германии заявил об «угрозе для демократии» из-за состояния железных дорог

28 марта 2026 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состояние немецких железных дорог оценили как катастрофическое, что способно подорвать фундамент доверия граждан к власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди каждый день сталкиваются с изношенной инфраструктурой и постоянными опозданиями поездов. Так, в 2025 году вовремя прибывали лишь 6 из 10 составов дальнего следования. По словам министра транспорта страны, ситуация движется в пропасть. 

Министр транспорта Германии заявил об «угрозе для демократии» из-за состояния железных дорог-2

Несмотря на рекордный пассажиропоток – за год услугами железнодорожного концерна в Германии воспользовались почти 2 миллиарда человек – компания продолжает сталкиваться с огромными убытками. Чистые потери превысили 2 миллиарда евро, что на четверть больше, чем годом ранее. Главные причины кроются в ветхости путей и продаже прибыльного логистического подразделения, вырученные средства от которого ушли на сокращение долгов. 

А они уже превышают 20 миллиардов евро. Чтобы хоть как‑то исправить положение, руководство концерна запустило три срочные программы. Так пытаются спасти то, что еще можно – чистоту, безопасность и информирование пассажиров при задержках составов. Однако эти меры выглядят скорее как попытка залатать дыры на тонущем корабле.

# Германия

Другие новости рубрики

Все новости
ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России
28 марта 2026 14:49

ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России

Трамп: саудовский принц ошибся, предположив, что президентом США станет неудачник
28 марта 2026 14:37

Трамп: саудовский принц ошибся, предположив, что президентом США станет неудачник

Специалисты «Росатома» покинули иранскую АЭС «Бушер»
28 марта 2026 14:19

Специалисты «Росатома» покинули иранскую АЭС «Бушер»