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От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю

28 марта 2026 17:30
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-2

В начале недели на фоне области повышенного атмосферного давления местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7. Максимальная днем +10.. +18. В дальнейшем ожидается поступление воздушных масс североатлантического происхождения, в результате чего температурный фон с каждым днем будет понижаться. Во вторник и среду пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью -2..+6. Днем +9.. +14. Со второй половины недели ожидается чередование холодных областей повышенного атмосферного давления. Время от времени будут идти осадки в виде дождя. Не исключена вероятность и мокрого снега. Температура воздуха ночью -5, + 3. Днем + 6,+ 13. В отдельные дни в плотной облачности местами +4..+5.

Подробный прогноз по областям страны:

От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-4
От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-5
От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-6
От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-7
От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-8
От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода # Погода в Беларуси

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