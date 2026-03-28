От -5 до +13 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю

В начале недели на фоне области повышенного атмосферного давления местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7. Максимальная днем +10.. +18. В дальнейшем ожидается поступление воздушных масс североатлантического происхождения, в результате чего температурный фон с каждым днем будет понижаться. Во вторник и среду пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью -2..+6. Днем +9.. +14. Со второй половины недели ожидается чередование холодных областей повышенного атмосферного давления. Время от времени будут идти осадки в виде дождя. Не исключена вероятность и мокрого снега. Температура воздуха ночью -5, + 3. Днем + 6,+ 13. В отдельные дни в плотной облачности местами +4..+5.

Подробный прогноз по областям страны: