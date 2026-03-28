Польша стала лидером по количеству расходов на оборону в НАТО

Польша возглавила гонку военных расходов в НАТО, став единственной страной альянса, перешагнувшей планку в 4 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом за ней Литва, которая выложила на оборонный алтарь ровно 4 %, Латвия чуть меньше, Эстония тоже в числе отличников. Все страны наконец‑то выполнили старую норму в 2 %.

В 2025 году под нажимом Вашингтона союзники согласовали новую цель – 5 % от ВВП на оборону к 2030 году. Однако, как выяснилось, Дональд Трамп теперь не доволен и этим. Европа демонстрировала отстраненность от ближневосточного конфликта и напоролась на гнев главы США после отказа отправлять свои военные силы на Ближний Восток. Американский лидер уже разразился несколькими гневными постами в соцсетях, пообещав, что Штаты не забудут этого «предательства». Ранее он поддержал вывод американских войск с испанских баз НАТО.

Дональд Трамп, президент США:

Огромная ошибка в том, что НАТО в нужный момент просто не оказалось. Их не было. А мы тратили на них сотни миллиардов долларов в год, всегда были рядом. Но теперь, судя по их поступкам, не вижу смысла продолжать в том же духе. Зачем нам быть рядом, если они не были рядом с нами? Выход из альянса сэкономит США огромные деньги – мы перестанем платить за защиту тех, кто нас предал.

По данным британских СМИ, американский лидер пока не готов к радикальным решениям, но намерен лишить права голоса в НАТО тех, кто не достигнет 5 % ВВП на оборону. Решения в альянсе будут принимать только страны с максимальными военными расходами. Судя по нынешним показателям, это Литва и Латвия, тогда как крупным европейским государствам придется выкраивать миллиарды на оборону из социальных статей.