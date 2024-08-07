Выпивалось за зиму – зачем белорус закатывал по 150 банок компота

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы когда почувствовали тягу к закатыванию? Говорят, что с возрастом это приходит.
Георгий Кривцов, любитель закаток:
Наверное, с детства.
Наталья Надольская:
С детства – понятно, мы смотрим, как это делает мама, бабушка. Именно, чтобы свои собственные закатки. Сложно представить молодых людей, которые уже закатывают.
Георгий Кривцов:
Когда появилась дача, в принципе, тогда и началось. Закатывалось по 150 банок компота – это минимум.
Наталья Надольская:
Это все вы сами выращиваете? Это есть кому пить, вообще? Можно же 300 закатать банок компота, куда их потом девать?
Георгий Кривцов:
Выпивалось за зиму, потому что не было газированной воды. Была только, если помните, пшик-вода в автоматах газированная, больше не было ничего. Поэтому компоты уходили у нас просто в семье.
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