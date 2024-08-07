Выпивалось за зиму – зачем белорус закатывал по 150 банок компота

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Вы когда почувствовали тягу к закатыванию? Говорят, что с возрастом это приходит.

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Георгий Кривцов, любитель закаток:

Наверное, с детства.

Наталья Надольская:

С детства – понятно, мы смотрим, как это делает мама, бабушка. Именно, чтобы свои собственные закатки. Сложно представить молодых людей, которые уже закатывают.

Георгий Кривцов:

Когда появилась дача, в принципе, тогда и началось. Закатывалось по 150 банок компота – это минимум.

Наталья Надольская:

Это все вы сами выращиваете? Это есть кому пить, вообще? Можно же 300 закатать банок компота, куда их потом девать?

Георгий Кривцов:

Выпивалось за зиму, потому что не было газированной воды. Была только, если помните, пшик-вода в автоматах газированная, больше не было ничего. Поэтому компоты уходили у нас просто в семье.

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