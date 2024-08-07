Накапливается ботулотоксин – сколько можно хранить домашнюю консервацию?
Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сколько по правилам должна храниться консервированная продукция? Потому что мы знаем, когда в магазине покупаем консервы – там срок годности четко указан. Если это бабушкино варенье, которому уже пять лет или огурчики – два-три года, можно такую продукцию употреблять?
Виктория Коледа, сертифицированный нутрициолог:
Наверное, в основном по общей информации года два храниться консервация в среднем, но нужно смотреть и следить за состоянием.
Наталья Надольская:
Какие риски есть, если будет уже просрочена продукция?
Виктория Коледа:
Ботулотоксин накапливается – это токсины, которые вызывают болезнь.
Наталья Надольская:
Сергей, у вас продукция сколько максимально может храниться или за год, за два расходится?
Сергей Кривцов, любитель закаток:
В основном за два года, соленые огурцы три года могут стоять. Мы солим огурцы в трехлитровых банках, потому что любим в бане баловать себя солеными огурцами. Прямо в парилке, когда жара сидишь на полке, соленый огурец идет как яблоко.
Чем могут быть опасны домашние закатки – ответила нутрициолог – подробнее здесь.