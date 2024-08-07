Накапливается ботулотоксин – сколько можно хранить домашнюю консервацию?

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сколько по правилам должна храниться консервированная продукция? Потому что мы знаем, когда в магазине покупаем консервы – там срок годности четко указан. Если это бабушкино варенье, которому уже пять лет или огурчики – два-три года, можно такую продукцию употреблять?