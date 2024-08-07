Заливаются теплой водой – что делать, если взрываются банки с огурцами?

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Как выгнать газы из огурцов?

Сергей Кривцов: Из-за того, что там газы собираются, значит, несоблюдение было какой-то технологии.

Сергей Кривцов, любитель закаток: Это крайне редко бывает.

Наталья Надольская:

Чтобы вообще не осталось воздуха, то есть лить надо прямо, чтобы было по конец баночки?

Сергей Кривцов:

Не закрывается банка, просто прикрывается, чтобы пыль не садилась, а газы выходят из огурцов.

Наталья Надольская:

Я знаю, что еще переворачивали раньше банки. Наверное, чтобы выходил воздух? Когда закатали трехлитровую банку огурцов, переворачивали.

Сергей Кривцов:

Нет, это проверить, течет или нет.