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Заливаются теплой водой – что делать, если взрываются банки с огурцами?

07 августа 2024 20:10
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Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Взрываются банки [с огурцами – прим. ред.]?

Заливаются теплой водой – что делать, если взрываются банки с огурцами?-1

Сергей Кривцов, любитель закаток:
Это крайне редко бывает.

Наталья Надольская:
Почему взрываются банки?

Сергей Кривцов:
Из-за того, что там газы собираются, значит, несоблюдение было какой-то технологии.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как выгнать газы из огурцов?

Сергей Кривцов:
Огурцы заливаются теплой водой и стоят где-то сутки.

Заливаются теплой водой – что делать, если взрываются банки с огурцами?-4

Наталья Надольская:
Чтобы вообще не осталось воздуха, то есть лить надо прямо, чтобы было по конец баночки?

Сергей Кривцов:
Не закрывается банка, просто прикрывается, чтобы пыль не садилась, а газы выходят из огурцов.

Наталья Надольская:
Я знаю, что еще переворачивали раньше банки. Наверное, чтобы выходил воздух? Когда закатали трехлитровую банку огурцов, переворачивали.

Сергей Кривцов:
Нет, это проверить, течет или нет.

Накапливается ботулотоксин – сколько можно хранить домашнюю консервацию – подробнее здесь.

# Еда # общество # Наталья Надольская # Сергей Кривцов

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