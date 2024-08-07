Заливаются теплой водой – что делать, если взрываются банки с огурцами?
Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Взрываются банки [с огурцами – прим. ред.]?
Сергей Кривцов, любитель закаток:
Это крайне редко бывает.
Наталья Надольская:
Почему взрываются банки?
Сергей Кривцов:
Из-за того, что там газы собираются, значит, несоблюдение было какой-то технологии.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как выгнать газы из огурцов?
Сергей Кривцов:
Огурцы заливаются теплой водой и стоят где-то сутки.
Наталья Надольская:
Чтобы вообще не осталось воздуха, то есть лить надо прямо, чтобы было по конец баночки?
Сергей Кривцов:
Не закрывается банка, просто прикрывается, чтобы пыль не садилась, а газы выходят из огурцов.
Наталья Надольская:
Я знаю, что еще переворачивали раньше банки. Наверное, чтобы выходил воздух? Когда закатали трехлитровую банку огурцов, переворачивали.
Сергей Кривцов:
Нет, это проверить, течет или нет.
Накапливается ботулотоксин – сколько можно хранить домашнюю консервацию – подробнее здесь.