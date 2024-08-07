Не только примета – почему магазинные наклейки надо убирать с банок?

Лето перешагнуло свой экватор – и маховик заготовок на зиму набирает обороты. Рынок наполнился свежей продукцией: овощами, фруктами. Хозяйки начинают покупать то, что через несколько мгновений появится в банках. С другой стороны, спрос на товары для консервации с каждым годом падает. Неужели эпоха домашних заготовок уходит в прошлое? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Кривцов, любитель закаток:

Очень большое значение имеет упаковка. Если банка, допустим, магазинная, наклейка на банке «маринованные огурцы», а вы поставили варенье, оно обязательно скиснет.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это примета такая?

Сергей Кривцов:

Говорят, что не только примета.

Наталья Надольская:

Может, просто плохо баночку помыли?

Сергей Кривцов:

Все-таки старые надписи, этикетки нужно убирать и красиво подписывать. То что красиво, оно и есть красиво.

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