Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?

Новости Беларуси. Много работающие родители – далеко не редкость. И далеко не радость для детей. Ведущая «Недели» Юлия Огнева именно такая мама.

Поэтому использует каждую свободную минуту, чтобы сын понимал: он – самое главное, что есть у нее в жизни. А уж если удается использовать рабочую минуту для общения с ребенком, считает это подарком судьбы.