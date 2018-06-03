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Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?

03 июня 2018 19:08
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Новости Беларуси. Много работающие родители – далеко не редкость. И далеко не радость для детей. Ведущая «Недели» Юлия Огнева именно такая мама. 

Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?-1

Поэтому использует каждую свободную минуту, чтобы сын понимал: он – самое главное, что есть у нее в жизни. А уж если удается использовать рабочую минуту для общения с ребенком, считает это подарком судьбы.

Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?-4

В День защиты детей наша съемочная группа отправилась в парк Горького. Чтобы еще раз доказать – главное, чтобы мама была рядом. 

Подробнее – в видеоматериале 

# Брак и семья # общество # Фотофакт

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