Кто и как охраняет границы Беларуси. Большой репортаж с погранзаставы «Дивин»

Новости Беларуси. Уходящая неделя в Беларуси прошла под знаком 100-летия пограничных войск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 28 мая 1918 года был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны». В августе того же года создан 2-й округ погранохраны с управлением в Витебске, а в 1924 году на территории БССР образован Западный погранокруг.

Официальные празднования начались в понедельник с возложения венков и цветов к монументу Победы. В начале недели поздравление командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы направил Президент. А в пятницу Александр Лукашенко, который как известно сам служил в пограничных войсках, как и оба его старших сына, отправился на заставу «Дивин» в Кобринском районе, чтобы лично увидеть, как обстоят дела на рубежах.

Застава «Дивин» на границе Беларуси с Украиной появилась 9 лет назад. Но в 2017 году ее модернизировали, и сейчас это ультрасовременный комплекс, где за границей помогает следить искусственный интеллект, а следовая полоса буквально усыпана специальными датчиками. Одним словом, чужие здесь не ходят.

Сергей Савчук, начальник пограничной заставы «Дивин»:

За год всего два нарушителя государственной границы. В 2017 году было восемь. Задерживали различные товарно-материальные ценности такие, как табачные изделия, мясная продукция, животные, транспортные средства. Ассортимент товаров очень широкий был. Сейчас эти нарушения свелись практически на нет.

Пограничный участок – более 30 километров. Большую площадь занимают болота. Чтобы этот участок стал не лазейкой для нелегалов, недавно появились болотоходы.

А с помощью квадроциклов всю территорию заставы исследуют буквально за 3 часа. Раньше на это уходило не менее 8. Несет службу на границе и настоящий «Волот», созданный специально для пограничников. У него даже колеса пуленепробиваемые. Мониторят обстановку и с воздуха.

Но и классику никто не отменял. Настоящий герой заставы – пес Нэш, берет след до 6 километров. А в 2018 году уже задержал нелегала.

Фёдор Волуевич, командир 2-го отделения службы собак пограничной заставы «Дивин»:

Поступил сигнал о том, что на участке границы обнаружены следы. Все, я выехал со старшим пограничного наряда, собака обнаружила следы. И все, преследовал нарушителя около 3,5 километров. В дальнейшем он был успешно задержан.

Познакомиться с возможностями заставы приезжает Президент. Александра Лукашенко, прежде всего, интересует, как идёт работа по укреплению рубежей. Именно украинское направление сегодня требует максимум усилий. Демаркация до сих пор не завершена. Наши пограничники движутся с опережением, а соседи отстают. Белорусы ждут определенности от партнеров и на российской границе. Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Чтобы ничего не упустить из виду, глава государства предложил оптимизировать армию и больше сил направить на охрану границ. По мере демаркации появляются новые заставы и участки. Это требуют дополнительных кадров. Да и на границе военные не отсиживаются в окопах, а получают реальный боевой опыт. У солдата-срочника за полтора года не меньше 400 выходов на границу.

Но служба идет легче, когда дома надежный тыл. Офицер Яриневич буквально живет на работе. Квартира - в минуте ходьбы от заставы.

Олег и Надежда Яриневич:

Бытовые вопросы не мучают во время службы и не отвлекают от нее. Да, самое главное, что семья обустроилась. Не нужно думать, как приеду, куда я ее поселю.

Яриневичи получили квартиру, как и еще 15 семей военных. Дом сдавали под ключ. А Президента на заставе ждали не только военные, но и их семьи. Маша и вовсе решила познакомиться с главой государства лично.

Вообще, в зале собралось много юных жителей заставы. Неслучайно разговор заходит о материнском капитале, поддержке многодетных семей и в целом о сохранении социальных льгот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я считаю, льготы нужно предоставлять матерям, родителям. Декретный отпуск мы не будем отбирать, это ж он у нас вот такой. Нигде в мире нет такого декретного отпуска. В Японии – 2 недели, по-моему. Отбирать у них не надо. Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я предлагаю, нужно предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие: квартира. Четвертый – еще большие льготы, а пятый – беспрецедентные льготы.

Я потихоньку это начинаю делать. Первого ребенка, если семья, они все равно будут рожать. Один ребенок – это не ребенок, это аксиома. Второго все равно родят. А третьего у нас уже не очень хотят. Поэтому мы будем очень заинтересовывать. У нас очень большие льготы для семей, которые имеют детей. Очень большие, которых никогда не было и нет ни в одном государстве.

Пограничников, как никого другого, волнует мировая безопасность. Ситуация на континенте не из простых. А некоторые конфликты разворачиваются буквально у наших границ. В такой ситуации, как отмечает Президент, порох нужно держать сухим. С этими словами глава государства обращается к стражам границ уже во время посещения Брестской пограничной группы.

В 2018 году пограничные службы Беларуси отмечают вековой юбилей. За это время выпало много испытаний. Но и сейчас наши рубежи – надежный заслон для проникновения террористов, мигрантов, торговцев оружием и наркотиками на пути с Востока на Запада и с Запада на Восток. Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Президент приехал к брестским пограничникам не случайно. В свое время служил здесь в погранвойсках, да и эти места навсегда останутся в истории. «Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси

Брестская крепость – напоминание о подвиге наших пограничников, которые первыми приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Президент обращается к истории Великой Отечественной войны, которую уже не раз пытались переписать. А события, связывающие уже нынешние поколения с Великой Победой, политизировать. Крайне негативно воспринимаю подобные заявления. Президент о попытках переписать историю Великой Отечественной войны

Но Николай Фалюк больше верит своим глазам. Сейчас оттачивает навыки следопыта. И так каждый день. Без выходных и увольнительных.

Николай Фалюк, инспектор пограничной заставы «Брест» имени А.М.Кижеватова:

Я вообще не представлял до службы, как служить. А сейчас понял, что это сложно – и морально, и физически. Постоянно подъемы, сработки, выезды и днем, и ночью. «В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?

Что сказать, тяжело в учении, но тяготы пограничной жизни не пугают. Профессия до сих пор считается элитной. Начинают осваивать еще со школы. Но отбор строгий. «Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси