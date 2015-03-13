Вынужденные переселенцы из Украины: истории семей, которые нашли в Беларуси и временный, и постоянный дом

Новости Беларуси. В продолжение темы Украины, затронутой высоким гостем из Ватикана. На юго-востоке страны продолжаются восстановительные работы. Во многих городах появилось электричество. Специальные бригады вернули населенным пунктам подачу воды. Но главное – люди налаживают быт и возвращаются из убежищ в дома и квартиры.

О том чтобы вернуться из Беларуси на родину, подумывают и вынужденные переселенцы. Другие же наоборот собираются связать свою жизнь с нашей страной. Корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ побывали в гостях у украинцев, которым когда-то пришлось бежать от ужасов войны.

Эти ноты 9-летний Ярослав выучил уже в Беларуси, да и музыкальный инструмент он тоже взял впервые в руки здесь. Сам мальчишка вместе с родителями приехал из Херсонской области Украины. И хотя до этой местности боевые действия не дошли, люди все равно приняли решение уехать – боялись, что огонь войны доберется и до них.

Теперь семью Ворона связывает с Беларусью еще и радостное событие – рождение второго сына. Четыре месяца назад в Витебске на свет появился малыш Глеб. В первые недели жизни белорусского украинца воспитывали чуть ли не всей областью. Неравнодушные люди привезли семье все необходимые вещи. Они же помогли с мебелью и бытовой техникой. Впрочем, и сами переселенцы сидеть сложа руки не стали.

Оксана Ворона, вынужденная переселенка из Украины:

Бойлер купили, теперь у нас есть душ. Все купили, все спаяли. Машинку нам помогли люди. Женщина нам купила ее. Теперь мы каждый месяц по 300, по 400 тысяч, по сколько можем, отдаем.

Поначалу, признается Андрей, было сложно. Но как только семья закончила оформление документов, их приютили в одной из деревень Витебской области. Местная власть выделила дом, а Андрей устроился на работу в хозяйство. Оксана же занимается детьми. Мечтает о собственном огороде и строит планы на будущее, которое у её семьи теперь тесно связано с Беларусью.

Андрей Ворона, вынужденный переселенец из Украины:

Мы жили также в частном секторе. У нас был свой двор, кусок огородины, мы это все любим, мы это все понимаем. Покидать вашу страну мы не собираемся.

А вот украинцы Наталья Трухина и Виктор Гайдаржи собрались снова в дорогу. Почти полгода они со своими детьми жили в деревне под Могилевом. Родная для них земля – Луганская область, стала одной из самых горячих точек в стране.

В Беларуси вынужденных переселенцев приняли как родных: им выделили дом, супругам предложили работу, а детям возможность получать образование. Но о том, как бежали от ужасов войны, вспоминают до сих пор.

Виктор Гайдаржи, вынужденный переселенец из Украины:

Целый вечер пробегали под бомбежками, взявши документы и детей в охапку. Приехали в Беларусь. В Беларуси нам помогли, спасибо большое.

В гостеприимной Беларуси семье из Украины живется вполне комфортно. Но тоска по дому взяла свое: Трухины-Гайдаржи пристально следили за переговорами контактной группы и «нормандской четверки» в Минске и верили: скоро они вернутся в родной город. И весточка о том, что орудия замолчали, а стороны конфликта начали диалог, подарила надежду. В гостях хорошо, шутят, украинцы, но домой тянет сильнее.

Наталья Трухина, вынужденная переселенка из Украины:

Мы смотрим новости, созваниваемся с родителями – у меня там мама осталась и брат. Узнали, что там нет войны. И мы уже собираемся домой.

Виктор Гайдаржи, вынужденный переселенец из Украины:

Я очень надеюсь, что мы приедем домой, и будет работа, будут давать зарплату, что вся моя семья будет жить в мире и спокойствии.

Семья Трухиных-Гайдаржи нашла под Могилевом временное пристанище. А для семейства Ворон новым домом стала Витебщина. Разные истории и судьбы объединяет одно – благодарность нашей стране за активную помощь в нелегкое для Украины время.