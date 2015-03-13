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Первые в жизни паспорта лучшим ребятам Минской области вручили в Несвижском замке

13 марта 2015 15:00
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Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси». Накануне Дня Конституции лучшим ребятам Минщины вручили паспорта. Церемония прошла в Несвижском замке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На торжество пригласили 47 школьников из всех районов области: победителей олимпиад и творческих конкурсов, спортсменов и активистов.

Вместе с первым главным документом они получили напутствие облисполкома и почетных людей страны.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Они уже проявили себя в олимпиадах, в спорте, в общественной жизни. То есть у этих ребят уже есть и формируется будущее. Государство создает все условия для того, чтобы они получили максимально и знания, и здоровье. Для них открыты все пути в этой жизни.

В год молодежи на этих ребят возлагаются большие надежды. Школьники оценили значимость мероприятия и охотно поделились планами на будущее.

Торжество завершилось праздничным концертом. Поздравили ребят творческие коллективы Минской области и звезды белорусской эстрады.

# общество # Виктор Сиренко # Конституция # Фотофакт

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