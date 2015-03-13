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Первые в жизни паспорта получили юноши и девушки из рук представителей ОО «Белая Русь»

13 марта 2015 13:45
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Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси». Первые в своей жизни паспорта 13 марта получили юноши и девушки из рук представителей общественного объединения «Белая Русь».

В зале собрались лучшие из лучших: активисты, отличники, участники научных конференций, спортсмены и творческая молодежь.

В адрес ребят звучали поздравления и слова напутствия. Кроме первого документа юноши и девушки получили в подарок Конституцию и памятные сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Самосюк, учащаяся гимназии № 36 Минска:
Для меня действительно это очень большая честь. Я очень рада, что выбрали именно меня. Потому что это очень знатно, очень почетно. Это значит, что действительно гражданин Беларуси и действительно являюсь очень важным человеком для нашей страны. С паспортом чувствуешь себя старше.

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я помню свой первый паспорт. Это была торжественная обстановка. В те старые добрые времена в райкоме партии собрали активистов. Точно так же, как мы сегодня собираем лучших. Я горжусь тем, что входил в эту категорию.
Мы, естественно, приглашаем тех ребят, которые наиболее активные, которые отличились. Это будущее нашей страны, это те люди, которые станут в перспективе руководителями, которые будут двигать науку, развивать гражданское общество. Это активная часть населения нашей страны.

Акция «Мы – граждане Беларуси» проходит накануне Дня Конституции уже в 11 раз. За это время из рук заслуженных людей свои паспорта получили тысячи ребят по всей республике.

# общество # Фотофакт # Александр Шатько # Белая Русь

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