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В Вилейском колледже готовят специалистов для гостиничной сферы

13 марта 2015 15:01
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Новости Беларуси. В Вилейском государственном колледже первыми в Минской области открыли новую специальность и начали обучать гостиничному делу.

Специальная мастерская в одном из студенческих общежитий напоминает гостиничный номер. Здесь есть все для того, чтобы проводить практические навыки: закуплено специальное оборудование, мебель.

Будущие горничные получают различные навыки: учатся заправлять постельное белье и на «отлично» убирать комнаты.

По окончании учебы выпускницы получат двойную специальность – «Парикмахер-горничная». При желании каждая будет трудоустроена.

Уже сегодня начали поступать заявки от здравниц Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# общество # Образование в Беларуси

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