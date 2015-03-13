В Вилейском колледже готовят специалистов для гостиничной сферы

Новости Беларуси. В Вилейском государственном колледже первыми в Минской области открыли новую специальность и начали обучать гостиничному делу.

Специальная мастерская в одном из студенческих общежитий напоминает гостиничный номер. Здесь есть все для того, чтобы проводить практические навыки: закуплено специальное оборудование, мебель.

Будущие горничные получают различные навыки: учатся заправлять постельное белье и на «отлично» убирать комнаты.

По окончании учебы выпускницы получат двойную специальность – «Парикмахер-горничная». При желании каждая будет трудоустроена.

Уже сегодня начали поступать заявки от здравниц Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.