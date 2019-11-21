Сказочный цветок из стекла появится в парке 900-летия Минска. Идею предложили 4-классницы

Новости Беларуси. Сказочный цветок может появится в микрорайоне Чижовка. «Папараць-кветку» из стекла можно будет отыскать в парке 900-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оригинальную идею украсить одно из любимых мест отдыха жителей Заводского района предложили ученицы 4-го класса 117-й школы. На конкурсе исследовательских работ они предложили сразу три варианта архитектурной композиции. Выбрали самый креативный.

Сафина Толкачева и Вероника Шатликова, ученицы средней школы № 117:

Кветка будзе ў лістах папаратніку. А каб яе знайсці, трэба прайсці лабірынт. У лабірынце будуць і тупікі. Людзі будуць гуляць і абавязкова знойдуць яе.

Людмила Конькова, учитель начальных классов средней школы № 117:

Ідея усталяваць помнік узнікла тут, у парку 900-годдзя Мінска, падчас святкавання Купалля. Мы, беларусы, нарэшце хочам знайсці гэту кветку і адчуць сябе шчаслівымі, стаць багатымі і жыць у згодзе з прыродай.