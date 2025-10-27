Выкроить, нарядить и нарисовать улыбку – вот как легко сделать куклу-оберег своими руками

Край замков, рыцарей и поэтов! Новогрудчина – муза для туристов, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! И сегодня мы приготовили для вас путешествие с огоньком! Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек.

Семейный топ! Дети и взрослые точно оценят мастер-класс по куклам. Никто не останется без талисмана и лучшего друга. Здесь можно сделать милых ангелочков и ляльки-обереги. Кубышка-травница – на здоровье, Благодать – для добробыта в семье. Мы же будем создавать куклу-малышку, харизматичную и позитивную, которая обожает приключения и станет верной спутницей в путешествиях.

Для начала переносим выкройку на картон. Используем белый или светло-бежевый хлопок – это будет тело куклы. И прошиваем наши заготовки.

Вот такая заготовочка, которую нужно вывернуть. Так как у нас узенькие ножки, нам понадобится коктейльная трубочка. Так же мы продолжаем выворачивать все тело. И сейчас мы эти заготовки будем набивать. Для этого будем использовать наполнитель – файбертек. Просовываем маленькими частями по чуть-чуть и утрамбовываем. Возьмем нитку телесного цвета. Будем зашивать потайным швом.

Можете почувствовать себя стилистом-парикмахером и создать образ с иголочки. Наш гид Ольга научит делать прически из ниток, будь-то задорные косички или даже голливудские локоны. Готовый паричок прикрепляем при помощи клея-пистолета. Красота – страшная сила! Осталось подобрать модный лучок. Горошек, цветочный принт, нежная лаванда – выбирайте ткань по душе.

Берем полосочку ткани – 8 сантиметров сюда и 20 сюда. Это будет наше платье. Кто хочет кружево добавить. Пришивать платье мы будем с помощью шва вперед иголкой. Заводим иголочку со спинки, одеваем ручку, на ручку – бусинку. Это называется пуговичное крепление.