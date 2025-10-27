Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек

Край замков, рыцарей и поэтов! Новогрудчина – муза для туристов, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! И сегодня мы приготовили для вас путешествие с огоньком!

Загородная сказка! Интерьеры усадебного дома согреют своей романтикой. Все деревянное, самобытное, уютное. За порядком следит домовой. «Петревичский батальон» – это не только кладезь фольклора, но и отменные хозяюшки.