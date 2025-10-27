Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек
Край замков, рыцарей и поэтов! Новогрудчина – муза для туристов, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! И сегодня мы приготовили для вас путешествие с огоньком!
Загородная сказка! Интерьеры усадебного дома согреют своей романтикой. Все деревянное, самобытное, уютное. За порядком следит домовой. «Петревичский батальон» – это не только кладезь фольклора, но и отменные хозяюшки.
Есть заветное желание? Мечты исполняются у 500-летнего дуба в агроусадьбе в Петревичах!
Рецептов у харизматичных дам – на любой цвет и вкус. Все гости могут поучаствовать в кулинарном мастер-классе и приготовить традиционные блюда. Поколдуем вместе и сделаем дранку по-петревичски!
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Смотрите, какая хозяйка на опыте, уже целое пюре получается.
У нас усё хуценька. Усе прыгатавалі літаральна за 5 хвілін. Тое, што адна рабіла б, магчыма, гадзіну. На адзін гліняны гаршочак трэба каля чатырох бульбін. Вось так нацерці дробненька. Калі трэш уручную, нашмат смачней, чым камбайны сучасныя. Дзесьці палоўку цыбулі, шматок сальца.
А на сковороде уже шипит-шкворчит и подрумянивается сальце с лучком. Добавляем грибочки, чтобы они стали мягкими, и пару ложек сметанки.
Смачный соус готов! Аромат непередаваемый!
У бульбу, якую мы нацёрлі, дадаем солі, трохі прыпраў, і трэба ўзбіць яйцо. Возьмем гаршочак і акуратна гэта ўсё перальём. А пахне як!
Отправляем наш чудо-горшочек в духовку на 45 минут! К слову, в Петревичах все продукты натуральные, со своего огорода. Есть свой мед, грибы и ягоды. Хозяйки делают сочные колбасы, ароматный чай из трав.
Славится меню и вкуснейшей мачанкой, пирожками и хрустящими закатками. Украшаем стол дубовыми листочками, чтобы зарядить всех энергией и отличным настроением, и начинаем пир на весь мир!
Подробности в видео.