Минская область намолотила 2,5 млн тонн с рапсом и кукурузой

Свыше 10,1 миллиона тонн зерна с рапсом и кукурузой намолотили в Беларуси. А Минская область вышла на рекорд. В столичном регионе собрано 2,5 миллиона тонн вместе с рапсом и кукурузой, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Знаковая для аграриев цифра еще увеличится, а прибавка ожидается серьезная. Средняя урожайность выше прошлогоднего уровня почти на пять центнеров с гектара. Капризная погода внесла коррективы, но значительного влияния на результат не оказала. Там, где соблюдена технология, от земли получили максимальную отдачу. Это демонстрируют и поля, засеянные кукурузой. Только в Любанском районе планируют собрать свыше 25 тысяч тонн зерна этой культуры.

Людмила Котяк, директор сельхозпредприятия «Уречский»: Мы посеяли 1400 гектаров кукурузы. Из них 400 гектаров мы оставили на зерно. В этом году мы планировали 80 центнеров с гектара и получить около 3 000 тонн зерна кукурузы.

Жанна Алишевич, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Любанского райисполкома: Основной акцент как на высокоэнергетический корм для производства продукции животноводства – молока и мяса, так как мы аграрный регион. В данных погодных условиях акцент идет не только на зерно кукурузы сухое, но и на плющенное зерно. Район в этом году планирует заплющить зерна кукурузы порядка 5 000 тонн.

Успех в растениеводстве – гарантия обеспеченности кормами поголовья на год вперед. А следовательно, можно ждать прибавки в объемах продукции животноводства. Уже сейчас наблюдается прирост производства молока.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Это, конечно, комплекс мер, который был предпринят со стороны облисполкома, райисполкома и непосредственно хозяйств. Это и техническое перевооружение, это и обучение кадров, это особенно сегодня строительство ферм. Мы никогда в таких объемах не вкладывали деньги в строительство. Мы превышаем цифру 100 миллионов денег на строительство уже каждый год. И сегодня у нас в работе порядка 60 объектов, 27 мы должны еще сдать до конца года.

Если говорить о будущем урожае. Погодные условия хорошо сказываются на озимых культурах – идет их интенсивный рост, поэтому аграрии области рассчитывают на хороший урожай в 2026 году.