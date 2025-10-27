Есть заветное желание? Мечты исполняются у 500-летнего дуба в агроусадьбе в Петревичах!

Край замков, рыцарей и поэтов! Новогрудчина – муза для туристов, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! И сегодня мы приготовили для вас путешествие с огоньком! Смехотерапия, танцы и баня! Как отдохнуть душой и телом – знает «Петревичский батальон».

В гостях у природы всегда хорошо. Свежий воздух, пение птиц, разговоры у костра – ощущение гармонии и простого человеческого счастья. Вокруг лес, поэтому встретить на хуторке косулей, зайцев и других зверушек – не редкость. Идея с агроусадьбой родилась неслучайно. Хозяюшка – Жанна Толкачова – с детства приезжала из Лиды к своей бабушке в соседнюю деревню Мокрец. В молодости зажигали на дискотеке в Петревичах. Однажды случилось судьбоносное знакомство.

Жанна Толкачова, хозяйка агроусадьбы:

Здесь проживал лесник Онуфрий, дедушка сидел такой и говорил – вы загадайте желание, пойдите под дуб. Мне так понравился этот дуб, эта местность понравилась, и я думала, наверное, я хочу иметь здесь свой дом. И когда у меня родилась третья девочка. Мы с мужем решили, что возьмем именно под дубом этот участок построили дом на этом месте. А потом спустя время открыла агроусадьбу. И я хочу, чтобы люди все были воедино с природой.

Не крона, а настоящая зеленая крыша! Этот волот, как храбрый герой, поражает своей величью и силой. Он стоит на петревичской земле около 500 лет! В народе старца прозвали дуб-божок, в честь лесника Онуфрия Божко, который здесь жил и оберегал исполина. Местные уверяют: это дуб-волшебник!

Если вы загадаете желание и будете верить, он непременно поможет. Каскад лент и даров – свидетельства чудес. Особенно любят сюда приходить пары, которые хотят сыночка. И с этим связана старинная легенда. Когда у молодой семьи родился первенец, они посадили в его честь дубок.