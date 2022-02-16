В хлеб добавляли целлюлозу и обойный клей. Вот как выживали жители блокадного Ленинграда

60 ударов в минуту. Медленный стук метронома был вестником спокойствия. Быстрый темп в 120 означал воздушную тревогу. 872 дня пытки голодом и холодом. Больше миллиона погибших. Выставка «Символы блокадного Ленинграда» – немая летопись трагедии.

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

22 июня 1941 года, по планам Гитлера, на Ленинград наносила удар группа армии «Север». К счастью, через месяц фашисты были выбиты из Тихвина, появилась возможность поддерживать связь с блокадным Ленинградом по Ладожскому озеру. «Дорога жизни» – название не высокопарное, в этом вся его суть. По обледеневшему озеру вошел гужевой транспорт. В мешках мука. Первое, чем нужно было обеспечить город, – это, конечно же, продовольствие. По дну Ладожского озера удалось пустить кабель, который обеспечивал электроэнергией Ленинград, во многом удалось спасти город, заводы, предприятия.

Город-фронт. Кто не подлежал призыву, вступал в ряды народного ополчения. Домохозяйки и старшеклассники тушили «зажигалки» на крышах, развертывали бомбоубежища, дежурили на заводах. Эвакуации боялись не меньше, чем оставаться в оковах блокады. Полина Усхопова:

Отправной точкой являлся вокзал Финляндский, подгоняли составы по 30 вагонов и отправляли на берега Ладожского озера, откуда направлялись они уже к большой земле. Людей кормили несколько раз во время этой эвакуации, давали паек, концентрат гречневой каши, шоколад и хлеб. В первую очередь эвакуировали женщин с детьми, которые не были заняты на производстве. Хочу обратить внимание, что дети занимаются в школах, которые находятся в бомбоубежищах. Дети становились к станкам на заводах, дети хоронили своих родителей. Сказать, что дети повзрослели на десятки лет, будет самым минимальным.

В подтверждение тому – дневник школьницы Тани Савичевой. В телефонной книге по буквам коротко и больно – Савичевы умерли. Осталась только Таня. Девочку эвакуировали в поселок Шаткий, но туберкулез не оставил шансов. Людей держали в страхе постоянными авиаобстрелами. Окна обклеивали бумажными крестами, чтобы защитить от взрывов.

Полина Усхопова:

Граждане при обстреле, эта сторона улицы наиболее опасна. Вы видите жуткие снимки, люди лежали на мостовых, в начале их старались убрать, и в каждом крупном предприятии были морги. В первую очередь авиаудары наносились по водопроводным станциям, нужно было не только лишить электричества, но и питьевой воды. Жизнь была парализована. Немцы остановили транспорт, перекрыли водоснабжение, но ленинградцы не сдавались. Ходили пешком на работу, брали воду из Невы, растапливали снег. Согревались у буржуек кипятком, который стал частью рациона, как и 125 граммов хлеба. Блокадный паек взвешивали на аптечных весах для детей, служащих и иждивенцев. Для рабочих – 250. За заветной корочкой стояли в очереди по 8 часов. Проходить мимо хлебозавода не было сил, от запаха теряли сознание.

Полина Усхопова:

Это не тот хлеб, какой мы с вами привыкли видеть, он был слегка влажным, горьковатым на вкус. Я вам хочу показать подлинный кусочек, делался из ржаной муки. В самые тяжелые моменты примеси, суррогат достигал 40 %. То, что мы сейчас к пищевым продуктам не отнесем: целлюлоза, обойный клей. Там достаточно большой перечень, постоянно менялся, но тем не менее запах хлеба те, кто пережил блокаду, сохранили на всю свою жизнь. Был у блокадников и свой «фликер» под названием светлячок. Под целлофаном находился флуоресцирующий порошок. Это помогало изможденным людям не сталкиваться друг с другом в темноте на ледяных улочках. Причем враги не могли их рассекретить. От этих артефактов разрывается сердце.

Полина Усхопова:

Вы видите здесь платье, оно принадлежало ребенку, который умер в блокаду в самую тяжелую зиму 1941-1942 года, рядом мы с вами видим салфетку, Маргарита Корзина так и не завершила свою работу, она умерла в блокадном Ленинграде. Радиоточка – еще один символ. По ней люди слышали трагические и светлые новости. Чувствовали себя живыми среди бездонной тишины и безысходности. Работники радио вместе со всеми переживали лютые зимы и держали пост до последнего вздоха. Главным же аккордом стала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича. Над ней композитор начал работу еще до войны, но эвакуация семьи в Куйбышев накалила чувства и стала криком души. 9 августа 1942 года в филармонии прозвучала «Ленинградская», которая подняла боевой дух и вселила надежду.