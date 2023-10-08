«Выкидывали тысячами тонн!» Опытные фермеры про урожай, помощь от государства и супермаркеты

Новости Беларуси. В следующем году будут следить, чтобы цены оставались в адекватном состоянии, а на полках превалировала белорусская продукция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Никакой египетской картошки, одним словом. В этом году, кстати, урожай бульбы выше всяких похвал. И, кажется, бери да радуйся. Но избыток приводит к снижению закупочных цен. А это уже не повод для радости, особенно для мелкого бизнеса и фермеров. Как обстоят дела у сельских бизнесменов, какой товар производят и легко ли им пробиться на торговые полки крупных магазинов? На неделе наш Константин Герцев разбирался в этой теме.

– Все по этой шляпе меня узнают.

– Ну вы легенда.

– Но еще по шляпе никто не бил за мой мед.

Он, и вправду, отменный. Вот уже 7-й год кряду Михаил Барскович – один из символов столичных сельхозярмарок. Чтобы сбывать сладкий янтарь, пришлось позабыть о расстоянии. 250 км – и это только в одну сторону. Но теперь в Браслав уж точно не зарастет народная тропа, местный экопродукт в тренде у минчан.

Михаил Барскович, пасечник:

Уже зависит от самого покупателя, его достаток. Некоторые приходят, говорят: да вот в «Светофоре» пять рублей стоит. Ну это же не мед, это медовый напиток, даже не знаю, как назвать.

Константин Герцев, корреспондент:

Минск уже по традиции в осенние выходные превращается в большую сельхозярмарку. «Чижовка-Арена» – самая крупная локация. Более 300 торговых объектов сегодня на местах, и их не смущает буквально ничего: ни дождь, ни шквалистый ветер – все продолжают работать. Ну а как иначе? Для большинства фермеров это чуть ли не единственная возможность реализовать свою продукцию.

На прилавке хозяйства из Воложинского района яблоки и груши, но в зависимости от поры года в ассортименте клубника, черешня, вишня и даже голубика. 70 гектаров угодий – неплохое для этого подспорье. Большую часть продукции сбывают через так называемых перекупов, в том числе и на Россию. Но львиная доля остается на самореализацию.

Юрий Зверинский, фермер:

Нам нравится, мы едем с удовольствием на ярмарки. Еще и денег не берут для полного счастья. Здесь мы уже свои. Мы на одном месте уже шестой сезон. Нас все знают, к нам приходят как свои. Они специально идут к нам, чтобы у нас купить.

Да, по инициативе Мингорисполкома плата за аренду места на ярмарке отсутствует. Но торговлю этот факт упрощает лишь отчасти. Конкуренция – главный раздражитель. Плодово-овощная, молочная, мясная, яйцо куриное и мед – далеко не весь перечень предлагаемой здесь продукции. Так еще и покупатель законы рынка знает не понаслышке, лозунг здешних мест таков: «От каждого – по возможностям, каждому – по потребностям».

– Для пенсионера это очень хорошее подспорье. День на день не приходится. В прошлый раз немножко было дешевле. Но сегодня в связи с погодой, может быть, и немножко цены подороже. Во всяком случае цены приемлемые.

– А с прошлым годом если сравнить?

– По-моему, почти ничего не изменилось.

Поддержка фермеров не раз становилась темой правительственных совещаний, где принимали ряд стимулирующих программ. Это и удешевление топлива, льготное кредитование на закупку техники, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, а где-то и вовсе компенсация из бюджетных средств, перечислять действительно можно долго. Но главное – такие меры уже дали свои плоды. Количество крестьянских хозяйств за последнюю пятилетку выросло на четверть, сейчас их более 3800, в землепользовании которых свыше 310 тысяч гектаров, что практически вдвое больше, чем в том же 2016-м. Но и на этом останавливаться не стали. Татьяна Ленская, начальник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

С января текущего года реализуется новый вид государственной поддержки. Это предоставление займа на пять лет под 0,5 % ставки рефинансирования, которым уже активно воспользовались пять крестьянских (фермерских) хозяйств. Государственная поддержка может быть использована на первичное обустройство крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретение, реконструкцию, строительство зданий, сооружений, приобретение техники, оборудования для осуществления хозяйственной деятельности.

В белорусском сельском хозяйстве Владимир Крапивка с середины 1970-х, за это время успел побыть и главным агрономом, и руководителем колхоза, последние два десятка лет фермер. Признается, без государственных дотаций многого не получилось бы, те же приемно-сортировочные пункты стоимостью по полмиллиона долларов для молодого бизнесмена – сумма неподъемная. А с миру по нитке – и 300 гектаров пашни освоено. Но на этом развитие не заканчивается, ситуация на рынке требует нового подхода.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства:

Должна быть государственная дотация, чтобы была низкая цена. Государство должно считать, давать нам команду, что нам вырастить, куда поставить, и к нам никого не пускать. А нашу продукцию помогать реализовывать, как те же самые китайцы. Они без налогов, и еще дают дотацию тем, кто отправляет что-то на экспорт. Эмоционально о наболевшем. Прошлогодняя эпопея со стабилизационными фондами и принятым на этом фоне 713-м постановлением о регулировании цен с хозяйством Крапивки сыграла злую шутку. Продукцию заложили, но оказалось, что страна столько и не потребляет. Владимир Крапивка:

В Беларуси продукции девать некуда. Не было никогда такого, чтобы в Беларуси чего-то не хватило. С 1979 года я никогда не помню, чтобы чего-то не хватило. Вот что выкидывали тысячами тонн, это я помню.

Вот и получилось, что от переизбытка цена пошла вниз. Не помогли и поставки на российский рынок, который за последние годы доказал свою самостоятельность. Министерство торговли, в свою очередь, констатирует: белорусские прилавки отечественной плодово-ягодной продукцией обеспечены в полном объеме, а все шероховатости дошлифовываются уже в ручном режиме. Встречи с фермерами и ритейлом проходят на постоянной основе.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Стабилизационные фонды в нашей стране сельхозпродукции на межсезонный период создавались ежегодно. Но в прошлом году поменяли немного порядок их создания и расходования. И опыт, который мы приобрели в прошлом году, работы между розничной торговлей и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, да и другими сельхозпроизводителями, показал нам определенные трудности при его воплощении в жизнь, тем не менее это все было решаемо на уровне и субъекта торговли, и на уровне сельхозпроизводителя. Константин Герцев:

Но все же фермерское – это не всегда борьба за каждую копейку и торговля на улице при любой погоде, чтобы сэкономить на аренде. Место, где мы сейчас находимся, – настоящий храм гастрономии, где и ароматы благоухают, и система кондиционирования обогревает, но, конечно, и соответствующие ценники. Некоторые из них и вовсе могут лишить дара речи. Но, как оказалось, на все это есть свой покупатель.

– За качество надо платить, доплачивать.

– И вас это устраивает?

– Вполне.

Дороже, но оно вкуснее.

Если мне не нравится продукт, я его не покупаю. А если мне нравится продукт и он дорогой, я покупаю немножко.

20 тысяч квадратных метров, как говорят, объекта 21 века выросли на пустующих площадях по прямому поручению главы государства. Замысел предельно ясен: любой человек из региона может свободно приехать в столицу и продать домашний товар. Сегодня таких ноу-хау фермеров чуть более семи десятков, но зато каких. Анна Боборцева и вовсе с модельным прошлым. На просторные луга ее занесло желание кормить своих детей исключительно здоровым питанием, а три года назад оно переросло в собственное хозяйство, землю выделил Минский райисполком. Теперь «Красная коза» – это более 30 позиций в ассортименте с пометкой «премиум».

Анна Боборцева, фермер:

К нам приходят люди, которые раньше могли больше приобрести сыров за границей, а сейчас у нас полное импортозамещение. Ко мне приходят люди, в основном это постоянные покупатели. У нас прекрасный рынок. Мы находимся на своем месте. Это не масс-маркет, не сети.

И если вы подумали, что точка на таком экорынке – дорогое удовольствие, директор заверяет, цена чисто символическая, проект, как завещал Президент, социальный, в помощь фермерам.