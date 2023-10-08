«Президент высказал поддержку Зеленскому». Сырова о поездке Лукашенко в Брестскую область

Наш политобозреватель Алена Сырова в эту пятницу, 6 октября, работала с главой государства в Брестской области. Предлагаю с ней более подробно обсудить основные тезисы Президента в программе «Неделя» на СТВ. Немцы уже ненавидят руководство Польши – Президент рассказал о текущих настроениях в Европе.

Ольга Коршун, СТВ:

Как вписывается в нынешний контекст вся эта польская история? И о чем еще говорили в Брестской области? Алена Сырова, политический обозреватель:

Начну с того, что это уже такой законный тренд, что у Президента нашего все время спрашивают мнение о том, что происходит за рубежом нашей страны. Несмотря на то что мы сами в принципе не поддерживаем, когда вмешиваются в чужие дела, но здесь, я думаю, определенная логика есть. Поскольку Александр Лукашенко на сегодня – единственный политик, который может себе позволить не подбирать выражений, не миндальничать, а говорить прямо – как есть. В силу разных обстоятельств мы здесь не беремся никого осуждать и другой момент, что у нас после опыта 2020 года, мы очень дорожим этим пониманием по линии государство – люди, то есть доверием. Важно понимать контекст, важно его доносить, чтобы потом вдруг не оказалось, что кто-то чего-то не понимает и не осознает логики поступков, куда мы идем и наша стратегия. Вот я слышала: ты выше приводила фрагмент, где глава государства рассуждал о том, как изменится или не изменится отношение по линии Беларусь – Польша после их выборов. Я бы хотела еще один момент отметить: Президент высказал поддержку Владимиру Зеленскому. Это тоже очень неожиданно и, наверное, резонансно. Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно, но понимает, что его кинули.

Ольга Коршун:

Вот только жаль, что цель его победить, доказать, а не сохранить мир во вверенном ему государстве. Думаю, что при другом раскладе все было бы иначе. Алена Сырова:

При другой расстановке приоритетов. Знаешь, мне сейчас вспомнилось, когда 27 февраля 2022 года, когда в Беларуси проходил Референдум. Мы принимали, голосовали за обновленную Конституцию. Президент общался с журналистами. И вот война три дня как шла, и Президент рассказывал о том, как он сначала пытался предотвратить этот конфликт. Он искал возможность поговорить с Владимиром Зеленским, как пытался его вразумить, предупреждал, что будет дальше. Но Владимир Александрович на тот момент не верил как минимум более опытному человеку. Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка».

Ольга Коршун:

Это был фрагмент 2022 года. Хочу добавить, что наш Президент и после этого не раз и не два предупреждал Зеленского, чтобы он не верил пустым западным обещаниям. Ведь на публику они могут аплодировать, в парламенте обниматься, клясться в вечной любви и верности, вот мы видим, как это происходило. Зеленский и Дуда обнимались и руки жали, а сейчас как бы дружба врозь. Алена Сырова:

Точно так же вот как Александр Лукашенко неоднократно до 24 февраля 2022 года говорил о необходимости не допустить вот этого горячего противостояния, сейчас рефреном звучит другой тезис Президента о том, что необходимо как можно скорее остановить этот конфликт, эту войну, операцию. Почему в Брестской области прямым текстом, прямее некуда, для тех, кто не понимает, Александр Лукашенко объяснил, что может быть. Лукашенко: эскалация приведет к тому, что в России достанут красную кнопку и положат на стол. Ольга Коршун:

Мы тоже не спим в шапку. Готовим военную инфраструктуру, тренируем армию.



Алена Сырова:

Оля, а что здесь может удивлять. Давай на бытовом примере. Если бы у тебя за стенкой жили соседи, у которых, ты точно знаешь, есть оружие. И его много, и ты точно понимаешь, что они ребята непредсказуемые. Они могут от испугов, состояния аффекта… Они могут его применить. И это вполне нормально, что ты будешь себя стараться защитить. Ты знаешь, но можно было бы считать, что только мы такие беспокойные, трусливые или еще что-то. Но ведь Польша таким токсичным соседом становится и для своих западных соседей и партнеров – извини за тавтологию. И такое поведение может привести в итоге к развалу ЕС, Александр Лукашенко, цитата, «категорически против развала ЕС». Он категорически против того, чтобы ЕС перестал существовать. И мы за многополярность – в этом мы весьма последовательны.

Ольга Коршун:

Соглашусь с тобой. И хотя европейцы обвиняют Беларусь во всех смертных грехах, так кажется, Беларусь это первая, кто заинтересован в стабильности Европейского союза. Я нашла несколько цитат за 2017 год, 2018-й. Их, в общем, много. Почему мы в этом заинтересованы – вот объясняет Президент: потому что нам нужен стабильный, адекватный, нормальный сосед, с которым можно торговать, взаимодействовать и просто жить нормально в мире и согласии. Но мы сейчас видим, что в ЕС формируется некая новая политическая элита, которая как раз и ведет Европу, кажется, прямиком к развалу. Вот про Польшу много говорили и мы с тобой, и в Брестской области. Вот та же Польша с Брюсселем, Варшавой – гром и молнии. В Германии вообще уже видят, как ведет себя Польша, ее плохое поведение, и предлагают ее вообще исключить из ЕС. Ну и непонятно, к чему вообще это приведет.





Алена Сырова:

Поэтому нужно нам и нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, как бы ни хотелось надеяться на лучшее. Опыт современных конфликтов показывает, что нам надо усиливать определенные направления – это контрбатарейная борьба – то, о чем как раз говорили в пятницу. Здесь нужно понимать, что это вообще, в чем смысл. Важно быстро засечь своего противника, быстро и эффективно его ликвидировать, уничтожить и уйти целым и невредимым. Нужны как минимум хорошая разведка, средство борьбы – ЗРК, артиллерия, ну и, конечно же, связь.

Лукашенко: «Мы не думали, что нам придется воевать». Президент объяснил, зачем нужны постоянные тренировки ВС. Алена Сырова:

Я намеренно не демонстрировала ту технику, которую показывали главе государства, хотя такая мысль изначально была, но все-таки я думаю, что дела военных и главное, чтобы они те задачи, которые поставил перед ними Главнокомандующий, выполнили. В конце концов я думаю, что все прекрасно осознают степень и меру ответственности, если вдруг эти поручения не будут реально выполнены. Поэтому предлагаю тему конкретизации отдельных наших успехов немножечко притормозить. Ольга Коршун:

Ты знаешь, я вот наблюдаю за тем, что происходит во время этой рабочей поездки и раньше. Ловлю себя на мысли, что мы усиливаем оборонный сектор, тратим все больше денег на это, но время такое, ситуация обязывает. Но не урезаем расходы на социальную сферу и нововведение, что женщинам, у которых есть дети до трех лет, которые хотят работать, они тоже будут получать пособие в полном размере. Но, то есть, наоборот, в каких-то сферах даже увеличиваем расходы. А по сельскому хозяйству сколько было, даже за последнее время, у Президента совещаний. Деньги выделяются, мы не хотим отставать ни в какой сфере.