Будет ли кино о Лукашенко и какие планы у «Беларусьфильма»? Пообщались с Юрием Алексеем

«Мы работаем на нашу страну и проводим политику нашего государства». Остался ли позади худший этап? Чего ждать от белорусского кино и о чем будет анимация? Почему мы не гонимся за Голливудом и какие фильмы нужны белорусам? Генеральный директор «Беларусьфильма» в проекте Григория Азаренка «МЫ!». О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. «Лучше, может быть, «Беларусьфильму» было перестоять вот этот период, но дальше пойти правильно»

Григорий Азаренок, СТВ:

Сфера предприятия, на которое вы пришли... вы самоубийца? Юрий Алексей, генеральный директор студии «Беларусьфильм»:

Я не самоубийца. Я пришел просто сделать, можно сказать, хорошее кино, самое главное – белорусское кино. Поэтому абсолютно нестрашно. И то, что сейчас на нашей киностудии, здесь отлично отремонтированы павильоны. Здесь отлично продуман вариант изготовления реквизита. Здесь есть хорошее оборудование. Здесь есть определенная система. Поэтому здесь надо просто добавить кое-чего, внести какие-то новые, может быть, формы работы. Ну, и самое главное – определить, придумать, какие необходимы фильмы для наших белорусов. Григорий Азаренок:

Художник-государственник, он всегда сталкивается с неким непониманием в своей среде, где уже с XIX века принято, считается правильным быть оппозиционером, держать фигу в кармане, говорить государству «фи». С какими словами вы пришли к творческому коллективу?

Юрий Алексей:

Первые слова мои были: мы будем созидать вместе. И я уверен, в данный момент у нас в работу уже вошли первые, скажем, первые шаги делает наша студия анимации. Это идеологическое направление, это проекты с символами нашего государства. Это герб, это флаг, это наш гимн. В игровой форме нашим деткам будут объяснять, почему у нас флаг красно-зеленый. Григорий Азаренок:

Я почему спросил про самоубийцу? Потому что история «Беларусьфильма» – это легенда Советского Союза, «Партизан-фильм» и все остальное, великие имена, Туров, Корш-Саблин и так далее, а потом пропасть. Потом пропасть. Мы не будем здесь вспоминать персоналии никакие, тем не менее мы прекрасно понимаем, что эта работа была, хотя Президент вкладывал в это государственные средства и ждал всегда отдачи, но что-то шло не так. Не боитесь ударить мимо? Юрий Алексей:

Нет, Григорий, знаете, я скажу, может быть, не то, что там пропасть, может, какая-то небольшая ямка – это всего лишь миг, и лучше, может быть, «Беларусьфильму» было перестоять вот этот период, но дальше пойти правильно. И делать фильм, основываясь на нашем фольклоре и на наших традициях, на белорусских корнях – вот это вот моя позиция. Понимаете, не погнаться за голливудским кино, может, даже за блокбастером, может, все-таки надо наше свое, понимаете? И даже начиная от игровых фильмов, мультфильмов, мы сейчас зашли очень серьезно по летописи – там различные направленности, различные фильмы будут. Это и про наших людей, таких как Алексей Талай, которые действительно сделали в своей жизни подвиг. Это и, скажем, для молодых людей документалистика – будет интересно про новые факты, открытые нашей Генеральной прокуратурой по геноциду. Это надо показывать. И надо показывать на весь мир. «Оппозиционеров мы не пустим сюда работать»

Григорий Азаренок:

Не секрет, что кино – это индустрия, индустрия, которую определяют ее лица. И мы по-всякому видели, как вели себя эти лица, например сейчас, человек, который 20 лет там руководил вот этим вот «Лістападам», Сукманов, он ходит и рассказывает, как он с режимом боролся, как все было плохо. И мы знаем, что на самом деле гадили, где-то там исподтишка какие-то бчбшные вещи пытались просунуть. К этому теперь будет абсолютно нетерпимый подход? Юрий Алексей:

Моя позиция и здесь, в Минске, и в городе Гродно непосредственно – одна, мы работаем на нашу страну и проводим политику нашего государства. Я очень сомневаюсь, что хорошее кино могут снимать те люди, которые, например, сами не верят в эту идею. Если мы работаем на нашу страну, значит, и люди должны быть соответственные – которые любят ее и которые будут работать от души. Оппозиционеров мы не пустим сюда работать. Сделаем все возможное, чтобы наша студия приняла молодых людей, членов БРС – это наша опора. Мы всегда работали со студентами. Я могу сказать, что на данный момент на студии 12 молодых специалистов распределено. И самое основное – 19 человек Академии искусств закреплено за нашими специалистами, которые проходят такое, скажем, начальное обучение. И мы будем этих людей, когда отучим, мы будем распределять к себе. Очень важно, чтобы кадры были подготовлены.

Григорий Азаренок:

Вот был в свое время феномен, когда российские телевизионщики сняли сериал про простого мужика лесника – сериал «Лесник» 2018 года. И он вдруг стал любимым для всего СНГ. Другой такой же феномен – сериал «Сваты». Как бы кто ни относился, но это добрый сериал про добрые человеческие истории наших нормальных русских, белорусов, украинцев. И он тоже стал народным. Поэтому мы можем ощутить, что вот на интеллигентную заумь, на вот этот голливудский размах – люди уже пресыщены. Они уже все видели. И вот на вот такие простые искренние истории у людей есть запрос, судя по успеху вот этих вещей. Белорусы уже, у нас же есть лесники, у нас же есть эти милиционеры, у нас есть прекрасные, потрясающие люди, о которых вот, но вот нужен художник, нужен художник, чтобы пришел и вот так это показывал. Юрий Алексей:

Вот есть задумки, да. И мы поставили себе задачу где-то в конце ноября уже набить базу предложений, идет обсуждение, понимаете? Чуть-чуть преждевременно мне делать какие-то заявления, к тому, к чему я уже был готов, я уже озвучил. «Это необходимо сделать». Будет ли фильм о Президенте?

Григорий Азаренок:

День работника культуры, и сегодня мы пришли к тому, что деятелям можно говорить о том, что извините, дорогие друзья, ваш внутренний мир, ваши ощущения – это все правильно, хорошо, незыблемо и так далее, но есть государство и государственный интерес. И вопрос Горького: с кем вы, мастера культуры? – у нас сейчас звучит. Вы готовы вот так провозгласить? Юрий Алексей:

Конечно. Мы, «Беларусьфильм», естественно, с нашим Президентом, с нашим государством, и мы, еще раз я хочу сказать, мы проводим и политику нашего государства. Это отражается в наших фильмах как документальных, так и в художественных. Поэтому я считаю, культура – неотъемлемая часть государственной политики. Григорий Азаренок:

И если надо, в лучшем виде будут и цензура, и худсовет, и мнение государства, определяющее в культурной политике.