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Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию

08 октября 2023 17:50
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Новости Беларуси. Житель Клецка выращивает на приусадебном участке более полусотни видов винограда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О каждом может говорить часами. Виноград здесь не только вкусный продукт, но и источник садового вдохновения.

В плодово-овощной оазис под Клецком наведалась и наша съемочная группа.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-1

Там, где зреет виноград и буяет настоящий фруктово-овощной оазис.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-4

То, что здесь лакомый уголок, выдает несколько деталей: вот такое ужасающее пугало, но это скорее от крылатых налетчиков, и камера видеонаблюдения – это уже от охотников дармовых угощений.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-7

Ведь слава о фазенде Василия Поливоды, а вернее, о ее дарах, слывет своей диковинностью на весь район, равно как и о садовом мастерстве хозяина.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-10

Василий Поливода, житель Клецка:
Начал с того, что когда-то, когда переехал жить в квартиру в город, здесь жили мои родители, мама жила, было определено, что это будет когда-то наша дача. В тот момент мы хотели что-то посадить. Мне надо на даче посадить виноград. Мне продавец говорит: «Вот красный, вот зеленый». «Хорошо, давайте красный, давайте зеленый».

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-13

Вот так с дачно-бытового предложения двуколора и большого желания десять лет назад началась виноградная история на его малой родине. Разжег азарт и земляк-виноградарь, который поразил урожайными результатами янтарных гроздей по-белорусски. Так и были сделаны персональные плодовые ставки Василия.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-16

Василий Поливода:
Третий год кусту, этот дал первый урожай. Уже мы на данный момент немного сняли урожай. Это называется Ливия. Сладкий розовый виноград, замечательный, ранний.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-19

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-21

Василий Поливода:
Этим сортам второй год. Разгоняется рост самого куста. В следующем году я жду от него первого урожая. Уже он должен меня чем-то удивить.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-24

Кишмиш Юпитер, сочный Армани, нежно-розовый Юбилей Новочеркасска, Гелиос с легким мускатным ароматом… Видовое изобилие поражает. На здешних плантациях 70 кустов и полсотни сортов.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-27

Василий Поливода:
Надо любить это дело. Самый тяжкий труд – укрыть на зиму, а в остальном с любовью делается и спортивным интересом. Возраст сейчас позволяет пораньше просыпаться. Встал, прошелся, проверил порядок, чтобы не было болезней, что-то где-то полечить. Методом проб и ошибок, очень много пропадало за все время, ошибки были. На данный момент уже могу спасти почти любой саженец.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-30

Экспериментатор по натуре. Ежегодно виноградарь-любитель пополняет свою коллекцию новыми сортами от селекционеров. Впрочем, пробует миксовать гибриды и сам. Уже из опыта и климатического диктата Василий отдает предпочтения ранним и ультраранним видам. И родная земля щедро за труд и старания награждает дарами солнца.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-33

Василий Поливода:
Живем все-таки не на юге, должны понимать, что хорошего понемножку. Если, допустим, одна лоза у нас может дать килограмм, то оставляем одну гроздь, чтобы в общем получалось на одну гроздь килограмм в среднем.

Урожай-2023 уже наполовину собран.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-36

Василий Поливода:
Этим прибором мы проверяем, достиг ли сорт сахаристости. Наносим сюда сок, смотрим, здесь примерно 14 % сахара. Для этого сорта надо 16-17, ждем, пока дозревает.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-39

Солнечная ягода всю зиму будет напоминать о летнем сезоне. Тем более в этом семействе умеют интегрировать дары своих плантаций в кулинарные эпизоды жизни. Компоты, соки, изюм, вино. А разноцветный виноградный бисер в кондитерских произведениях – особый оригинальный жанр домашнего искусства. Кстати, Василий по профессии – звукорежиссер и всего по нескольким арбузным нотам определяет, созрел ли огородный плод. Ведь кроме винограда в его райском саду весь витаминный набор.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-42

Василий Поливода:
Хозяин на все село. Вроде трещать собирается.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-45

Фруктово-ягодные десерты знамениты по всей округе, хозяин не скупится на дегустацию, угощает родственников, соседей и друзей. Впрочем, этой истинно белорусской чертой у нас не удивить. Вот и съемочная группа команды «Неделя», чтобы не просто поверить на слово, пробует.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-48

– Ну что, пробуем?
– У меня сладкий, нормальный.

Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию-51

Василий Поливода:
Самый большой интерес проявляет внук, особенно к дегустации. Любит виноград, надеюсь, со временем захочет и выращивать. Все, что есть в моем багаже, попробую передать внуку и сыну.

Любить родную землю, трудиться, творить и созидать на ней – простой рецепт для личного счастья и глобального мира. То, что белорус белорусу передает по наследству. А это ли не главная черта нашей нации?

# Растения и цветы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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