Житель Клецка выращивает на участке 70 сортов винограда. Съездили на дегустацию

Новости Беларуси. Житель Клецка выращивает на приусадебном участке более полусотни видов винограда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О каждом может говорить часами. Виноград здесь не только вкусный продукт, но и источник садового вдохновения. В плодово-овощной оазис под Клецком наведалась и наша съемочная группа.

Там, где зреет виноград и буяет настоящий фруктово-овощной оазис.

То, что здесь лакомый уголок, выдает несколько деталей: вот такое ужасающее пугало, но это скорее от крылатых налетчиков, и камера видеонаблюдения – это уже от охотников дармовых угощений.

Ведь слава о фазенде Василия Поливоды, а вернее, о ее дарах, слывет своей диковинностью на весь район, равно как и о садовом мастерстве хозяина.

Василий Поливода, житель Клецка:

Начал с того, что когда-то, когда переехал жить в квартиру в город, здесь жили мои родители, мама жила, было определено, что это будет когда-то наша дача. В тот момент мы хотели что-то посадить. Мне надо на даче посадить виноград. Мне продавец говорит: «Вот красный, вот зеленый». – «Хорошо, давайте красный, давайте зеленый».

Вот так с дачно-бытового предложения двуколора и большого желания десять лет назад началась виноградная история на его малой родине. Разжег азарт и земляк-виноградарь, который поразил урожайными результатами янтарных гроздей по-белорусски. Так и были сделаны персональные плодовые ставки Василия.

Василий Поливода:

Третий год кусту, этот дал первый урожай. Уже мы на данный момент немного сняли урожай. Это называется Ливия. Сладкий розовый виноград, замечательный, ранний.

Василий Поливода:

Этим сортам второй год. Разгоняется рост самого куста. В следующем году я жду от него первого урожая. Уже он должен меня чем-то удивить.

Кишмиш Юпитер, сочный Армани, нежно-розовый Юбилей Новочеркасска, Гелиос с легким мускатным ароматом… Видовое изобилие поражает. На здешних плантациях 70 кустов и полсотни сортов.

Василий Поливода:

Надо любить это дело. Самый тяжкий труд – укрыть на зиму, а в остальном с любовью делается и спортивным интересом. Возраст сейчас позволяет пораньше просыпаться. Встал, прошелся, проверил порядок, чтобы не было болезней, что-то где-то полечить. Методом проб и ошибок, очень много пропадало за все время, ошибки были. На данный момент уже могу спасти почти любой саженец.

Экспериментатор по натуре. Ежегодно виноградарь-любитель пополняет свою коллекцию новыми сортами от селекционеров. Впрочем, пробует миксовать гибриды и сам. Уже из опыта и климатического диктата Василий отдает предпочтения ранним и ультраранним видам. И родная земля щедро за труд и старания награждает дарами солнца.

Василий Поливода:

Живем все-таки не на юге, должны понимать, что хорошего понемножку. Если, допустим, одна лоза у нас может дать килограмм, то оставляем одну гроздь, чтобы в общем получалось на одну гроздь килограмм в среднем. Урожай-2023 уже наполовину собран.

Василий Поливода:

Этим прибором мы проверяем, достиг ли сорт сахаристости. Наносим сюда сок, смотрим, здесь примерно 14 % сахара. Для этого сорта надо 16-17, ждем, пока дозревает.

Солнечная ягода всю зиму будет напоминать о летнем сезоне. Тем более в этом семействе умеют интегрировать дары своих плантаций в кулинарные эпизоды жизни. Компоты, соки, изюм, вино. А разноцветный виноградный бисер в кондитерских произведениях – особый оригинальный жанр домашнего искусства. Кстати, Василий по профессии – звукорежиссер и всего по нескольким арбузным нотам определяет, созрел ли огородный плод. Ведь кроме винограда в его райском саду весь витаминный набор.

Василий Поливода:

Хозяин на все село. Вроде трещать собирается.

Фруктово-ягодные десерты знамениты по всей округе, хозяин не скупится на дегустацию, угощает родственников, соседей и друзей. Впрочем, этой истинно белорусской чертой у нас не удивить. Вот и съемочная группа команды «Неделя», чтобы не просто поверить на слово, пробует.

– Ну что, пробуем?

– У меня сладкий, нормальный.