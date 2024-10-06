Выходим на новый уровень сотрудничества – итоги заседания Межпарламентской комиссии России и Беларуси

На неделе состоялось заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Какая общая цель у Союзного государства и что обсуждали представители двух братских народов? А также эксклюзивные комментарии по итогам встречи смотрите в программе «Сенат».

Беларусь с визитом посетила делегация Совета Федерации России во главе с заместителем председателя Юрием Воробьевым. Программа пребывания гостей на белорусской земле была насыщенной. Участники заседания возложили цветы к обелиску на площади Победы, провели встречу в Совете Республики, заседание Межпарламентской комиссии, посетили предприятия и социокультурные объекты. На встрече в Совете Республики обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых сторонами во время проведения XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске, Полоцке и Новополоцке, повестку заседания Межпарламентской комиссии, подготовку к XII Форуму регионов в Нижнем Новгороде и подготовку к проведению в 2025 году молодежных проектов «Поезд памяти», «Дети Содружества», каникулярной профориентационной школы «За безопасность».

Стороны отметили, что торгово-экономические отношения развиваются очень активно. С начала года более 70 белорусских делегаций побывали в России. В Беларусь неоднократно приезжали главы российских регионов. Большую популярность приобрел проект «Поезд Памяти». В 2025 году планируется расширить географию приглашенных участников до всех 15 бывших республик Советского Союза в знаковый год 80-летия Великой Победы. В этом году его участниками стали более 200 ребят из восьми стран. Начинался проект в 2022 году с участия школьников Беларуси и России.

Центральным мероприятием визита российской делегации стало заседание Межпарламентской комиссии Совета Республик и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко обозначил главную цель заседания как дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества. Сенаторы обсудили текущую повестку двустороннего взаимодействия на межгосударственном и межрегиональном уровне, перспективные проекты в разных сферах.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прошло традиционное мероприятие, то, которое проводится практически ежегодно. Это заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. И как деятельность структуры, конечно же, оценивается ее результативность. Поэтому первый вопрос, который рассматривался, это вопрос результатов реализации тех решений, которые приняты предыдущими комиссиями на основе тех докладов, которые пришли из регионов России и Беларуси. А второй вопрос, это вопрос, который является, наверное, святым на сегодня, насущным. Это вопрос сохранения исторической памяти, сохранения того наследства, которое нам оставили герои Великой Отечественной войны, и, конечно же, подготовка к празднованию святого для всех Дня Великой Победы, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому краткость повестки с одной стороны, а с другой стороны важность рассматриваемых вопросов. Причем, наверное, во главе угла при рассмотрении всех этих вопросов стоял именно обмен опытом по реализации данных направлений в Российской Федерации и в Республике Беларусь. И, конечно же, необходимо отметить, что вот эти взаимоотношения, которые сложились между парламентами Беларуси и России, являются в какой-то мере показательными взаимоотношениями парламентариев двух народов, двух братских народов, которые идут к одной цели – сохранению суверенитета, сохранению мирного неба и дальнейшего развития, несмотря ни на какие объективные, субъективные факторы, которые пытаются нам создать западные государства. Те особые условия, которые для нас якобы создали западные, в кавычках, «коллеги», и подумали, что Беларусь и Россия не способны развивать отдельные виды IT, машиностроения, станкостроения. Жизнь показывает – все совсем не так. Сталь куется только при высоких температурах. Они нам создали высокую температуру, мы при этой высокой температуре создадим новые проекты, работая вместе, работая рука об руку на благо России и Беларуси.