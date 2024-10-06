Два новых для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте

Два новых для Беларуси вида грибов обнаружили ученые в Бресте. Веселка Адриана и боровик золотистый до этого момента лишь изредка встречались в наших лесах, в единичных экземплярах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году веселка в больших скоплениях начала расти в областном центре прямо на городских газонах. Стоит отметить, гриб считается редким и в соседних странах (Польше и Латвии) занесен в Красную книгу.

Необычный феномен отмечается и по боровику золотистому, недавнему «пришельцу» в полесскую природу. Последний раз его встречали около 10 лет назад. Появление гриба в городском квартале – первый случай в истории. Такие аномалии ученые объясняют изменением климата и тщательно изучают.

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

В результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков появились в нашей городской уже природе относительно новые виды грибов для страны в целом. Боровик золотистый произрастает в нашем сравнительно небольшом террариуме и сразу в большом количестве. Это съедобный гриб, интересный, он представляет интерес для грибников.

Кроме того, в Бресте отмечают появление и уже известных грибов, но в аномально больших количествах: трутовик чешуйчатый и серно-желтый. Последний из них относится к съедобным. Потепление климата привело и к появлению в наших широтах кавказского черноголового слизня, который до этого не встречался. Причем в таких количествах, что ученые уже заговорили о потенциальной угрозе для всех плодовых и овощных культур.