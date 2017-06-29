«Выгорело полностью подкапотное пространство». В Минске сгорел автомобиль после замены аккумулятора

Очень часто водители хвастаются друг перед другом: «У меня машина – огонь! У героя сюжета «Добро пожаловаться» машина тоже огонь. Когда-то была. Самый опасный человек – это человек, который разбирается буквально во всем.

Он – эксперт в политике, и в механике, и в электрике. Минчанин Дмитрий Дорохлевич считает, что работа именно такого специалиста широкого профиля повлекла за собой пожар в его автомобиле.

Дмитрий Дорохлевич:

Старый аккумулятор вышел из строя, в Интернет-магазине нашли фирму, позвонили, заказали новый

На сайте было указано, что установка идёт бесплатно, бонусом. Кем установка производится, предусмотрительно не указывали. Дмитрий этот факт оставил без внимания. Пока, как говорится, гром не грянул.

Уже потом мужчина будет себя корить и постоянно прокручивать в голове произошедшее.

Дмитрий Дорохлевич:

Приехал продавец с новым аккумулятором. Сняли старый, установили новый. При установке произошло задымление, продавец не отрицает этого. Он попросил поставить аккумулятор на гарантию сервисную и уехал. Буквально через 5 часов, доехав до школы и забрав ребёнка, через 2 минуты прибежала вахтёрша, что чья-то машина горит.

Приехали пожарные, затушили, выгорело полностью подкапотное пространство.

Благо, во время акта самосожжения «железного коня», в машине не было ни владелицы машины, супруги Дмитрия, ни их ребёнка.



По данным МЧС, автомобиль выгорает в среднем за 5-10 минут. Обугленный «железный конь» дожидался приезда экспертов из МЧС.

Дмитрий Дорохлевич:

Я хотел бы разобраться в этой ситуации, могли ли они эту услугу осуществлять. И могут ли они нести какую-то ответственность за то, что произошло? Итак, сам мастер говорит о том, что в момент установки аккумулятора пошёл дымок.



Елена Мойсейчик, директор экспертной организации:

В данной ситуации следует учитывать, что продавец предлагал дополнительную бесплатную услугу в качестве установки аккумуляторной батареи на транспортное средство. Соответственно, в соответствии с законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», исполнитель обязан был предупредить о, например, каком-то ненадлежащем состоянии транспортного средства, если он это увидел. В том числе, если имелись какие-то признаки, в данном случае, некачественной проводки, задымления, коротило, возможно. Естественно, продавец должен был предупредить потребителя и отказаться устанавливать. Если бы потребитель настаивал на установке аккумулятора на такое транспортное средство, то продавец обязан был потребовать письменное согласие на установку, с учётом того, что устанавливать на такое некачественное транспортное средство данный аккумулятор нельзя.

Потому что может привести именно к таким последствиям, как возгорание того же транспортного средства.

На данный момент у потребителя достаточно документов – в том числе, заключение экспертизы – для предъявления требований продавцу.



Купил новый аккумулятор, получил бесплатную установку – остался без колес. Сейчас в магазине свою причастность к ЧП всячески отрицают. Оно и понятно, но, по результатам экспертизы МЧС, предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы того самого нового аккумулятора, который был куплен и установлен неизвестным мастером аккурат в день пожара. Кстати, в Беларуси автомобили горят довольно часто— хэтчбэки и кроссоверы, старые и только сошедшие с конвейера, во время движения и на парковках. Обычно это – комплекс причин, скажем, человеческий фактор и механические повреждения.

Так, около 40% всех возгораний в столице приходится именно на транспортные средства.

Сегодня минчанину Дмитрию предстоит разобраться, возможно ли восстановить автомобиль и насколько это целесообразно.

Елена Мойсейчик, директор экспертной организации:

После ознакомления с представленными потребителем документами, в первую очередь, я бы потребителю посоветовала определить стоимость ущерба, причинённого транспортному средству. Потому что необходимо понимать, есть возможность ремонта транспортного средства, либо, всё-таки, ремонт экономически нецелесообразен. И, если ремонт экономически нецелесообразен, то определяется гибель транспортного средства, выводится какая-то денежная единица, на которую потребитель пострадал.

Специалисты напоминают: чтобы обезопасить себя и свое транспортное средство, следует своевременно проходить техосмотр, выполнение сложных работ поручить автомеханикам, а детали приобретать в проверенных магазинах. Возвращаясь к нашей истории, подчеркнём, сегодня у Дмитрия есть все основания для обращения к продавцу и довольно ощутимая надежда на возврат кровных и восстановление автомобиля.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае, потребитель сможет потребовать от продавца расторжения договора, возврата уплаченной за некачественный товар денежной суммы. Кроме того, потребитель имеет право потребовать возмещения причинённых ему убытков.

Его убытки будут складываться из суммы причинённого ему ущерба.