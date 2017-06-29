Некоторые фотографии посмотришь – прямо мурашки по коже: на Кургане Славы появились стенды, посвященные операции «Багратион»

Новости Беларуси. Стенды, посвященные операции «Багратион», появились на Кургане Славы. На них размещена информация о ходе военных действий, военачальниках и героях освобождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Крент, участник Молодежного профсоюзного форума:

Бывал в прошлом году на Кургане Славы. Вижу, что развитие идет, обновление. Понятно, что происходит, и это символично в предверии дня независимости. Некоторые фотографии посмотришь – прямо мурашки по коже идут от того, что происходило.