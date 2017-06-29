«Получил ответ, что мне возмещать ничего не будут»: почему не сработала страховка на мобильный?

Пока пессимисты жалуются на неудачи, оптимисты зарабатывают на страховке. Герой сюжета «Добро пожаловаться» – оптимист, но однажды застраховав свой телефон, едва не стал пессимистом. По глубине влияния на нашу повседневную жизнь, с мобильным телефоном не сравнится ни одно другое изобретение. Повлияла покупка смартфона и на жизнь минчанина Сергея Телешина.

Мужчина приобрел гаджет, а в комплект к нему – страховку, однако, совсем скоро она же превратилась в огромное количество проблем.



Сергей Телешин:

В декабре 2016 года приобрёл мобильный телефон, мне предложили к нему купить дополнительный сервис «Мобильное каско». Так как он гарантировал, что, если какая-то происходит поломка, то передо мной брали, как бы, обязательство отремонтировать его бесплатно. Я его приобрёл.

Сегодня в мире более 5 миллиардов телефонов. С увеличением количества гаджетов, разрастается и индустрия по их обслуживанию.



Так, услуга «Мобильное каско», которую вместе с телефоном приобрёл Сергей, на белорусский рынок вышла пару лет назад. Суть её в том, что, если допускается повреждение, после которого гарантия прекращает своё действие, скажем, телефон разбился, сервисный центр бесплатно ремонтирует устройство. Сергей Телешин, покупая данный пакет услуг, был уверен в своем выборе, но ровно до того момента, пока не возникла необходимость той самой страховкой воспользоваться.

Сергей Телешин:

Мой телефон был залит водой. Я сильно не переживал, потому что купил дополнительный сервис «Мобильное каско», а он мне гарантировал бесплатный ремонт. Обратился в магазин с просьбой о ремонте, составили документы соответствующие и телефон забрали в ремонт. Это было 2 февраля уже 2017 года.

Всё, что произошло, убедило мужчину лишь в одном: застраховав телефон, он гарантировано получил лишь головную боль и неприятности, а также понес немалые убытки.

За вынужденный ремонт в сторонней мастерской Сергей выложил 98 рублей. Сергей Телешин:

Я считаю, что, в полной мере, «Мобильное каско» мне не предоставило услуги, которые они должны были сделать по своим обязательствам. И поэтому я выставил некоторые претензии к сервисному центру о возмещении мне убытков. На что я получил ответ, что мне возмещать ничего не будут.

Выбрасывать «деньги на ветер», а недавно купленный гаджет – в мусор мужчина не планировал. А потому, отремонтировав смартфон в другом центре, выставил страховой фирме требование о возврате денег.

Дарина Гулюта, юрист:

Ввиду того, что потребитель отремонтировал телефон в сторонней организации, потребитель понес убытки, связанные с ремонтом и заявил требования организации, которой была оплачена услуга «Мобильное каско», о расторжении договора, о возмещении убытков, а также, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», была заявлена денежная компенсация морального вреда.

В компании же на обращение мужчины намудрили так, что за некачественный сервис Сергей ещё и остаётся должен. Спустя три месяца споров, вконец отчаявшись, минчанин обратился на «горячую линию» телеканала. Звоним в фирму, реализующую пакеты «Мобильное каско» со знаком невнимания к клиенту.

Выясняем интересующие нас детали по телефону, а затем договариваемся о встрече на следующий день. Накануне встречи получаем ответ, согласно которому сотрудникам фирмы надоело играть с потребителем в игру под названием «Испорченный телефон».



Кристина Бохан, специалист сервисного центра:

Не было возможности удовлетворить требования Сергея Михайловича в установленный срок, потому что не было необходимых деталей. В связи с этим, Сергею Михайловичу предлагали разные способы урегулировать данную ситуацию.

Сегодня компания готова идти навстречу и возместить все убытки.

А это, ни много ни мало, 430 рублей: стоимость пакета «Мобильное каско», деньги, за ремонт телефона в сторонней организации, компенсация морального вреда, и сумма неустойки. Но что мешало сервисной компании урегулировать вопрос с потребителем до сегодняшнего дня?



Сергей Старикевич, директор сервисного центра:

Более 3 месяцев ему предлагали различные варианты, но сегодня мы приняли решение удовлетворить все его требования, так как мы являемся компанией клиентоориентированной и, соответственно, ценим время наших клиентов и своё также.