Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля

Заведены уголовные дела. Теплые месяцы – время нереста и один из самых напряженных периодов для инспекторов.

Новости Беларуси. Природохранники Минщины напоминают о запрете на лов во время нереста. Только в 2017 году в столичной области в сети браконьеров попало около полутонны рыбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Но добывать его можно будет уже со второго июля.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь: В июне по области действует запрет на вылов сома, который нерестится гораздо позже остальных рыб.

Вадим Калинкович, заместитель начальника Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

На территории Березинского района протекает полноводная река Березина длиной более 76 километров.

Количество нарушений падает немного, но год на год не приходится: браконьеры становятся более изобретательными.

Нам помогают местные люди, небезразличные к природе. Желательно, чтобы таких людей было побольше. Природа одна, и мы хотим сохранить ее для всех, для наших детей, для будущего.