Прямой эфир

Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля

29 июня 2017 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Природохранники Минщины напоминают о запрете на лов во время нереста. Только в 2017 году в столичной области в сети браконьеров попало около полутонны рыбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Заведены уголовные дела. Теплые месяцы – время нереста и один из самых напряженных периодов для инспекторов.

Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля-1

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
В июне по области действует запрет на вылов сома, который нерестится гораздо позже остальных рыб.

Но добывать его можно будет уже со второго июля.

Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля-4

Вадим Калинкович, заместитель начальника Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
На территории Березинского района протекает полноводная река Березина длиной более 76 километров.

Количество нарушений падает немного, но год на год не приходится: браконьеры становятся более изобретательными.

Нам помогают местные люди, небезразличные к природе. Желательно, чтобы таких людей было побольше. Природа одна, и мы хотим сохранить ее для всех, для наших детей, для будущего.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Ольга Громович # Вадим Калинкович

Другие новости рубрики

Все новости
«Получил ответ, что мне возмещать ничего не будут»: почему не сработала страховка на мобильный?
29 июня 2017 15:39

«Получил ответ, что мне возмещать ничего не будут»: почему не сработала страховка на мобильный?

Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости
29 июня 2017 14:54

Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
29 июня 2017 14:17

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву