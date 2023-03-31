Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия

Мечтаете скорее обустроить собственное уютное гнездышко – пожалуйста! Рынок недвижимости открыт для всех. В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет.
Мечтаете скорее обустроить собственное уютное гнездышко – пожалуйста! Рынок недвижимости открыт для всех. В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет.
Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Минского городского исполнительного комитета:
В первую очередь, в городе Минске направления выдаются многодетным семьям, потому что по поручению главы государства такие семьи должны улучшить свои жилищные условия в течение года, как только они принимаются на учет. В случае если многодетные семьи отказываются от предоставленных вариантов строительства, такие жилые помещения в городе Минске предоставляются другим льготным категориям – это, допустим, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты. Если же льготная категория отказывается от таких вариантов строительства, данная квартира предоставляется на общую очередь.
И вот последние новости – уже этой весной все очередники смогут улучшить свои жилищные условия путем строительства новеньких квартир в живописном городе-спутнике Смолевичах!
Татьяна Бухта:
В конце 2022 года УКСом Мингорисполкома начато строительство дома № 18 на 196 квартир в городе-спутнике Смолевичи. Ориентировочная стоимость квадратного метра порядка 2 200 белорусских рублей. Строительство дома выполняется с отделочными работами. Очередники города, изъявившие желание строить квартиры в Смолевичах, могут претендовать на получение господдержки в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 240. Это либо получение субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом, либо же, при наличии оснований, субсидии на погашение основного долга.
Выгодные предложения рождают высокий спрос. Чтобы не упустить свой шанс заполучить собственные квадратные метры всего в паре километрах от столицы, поспешите подать соответствующее заявление в администрацию своего района. Необходимую документацию специалисты принимают с 20 марта по 18 апреля.
Татьяна Бухта:
Также периодически в маленьких населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек выделяют квоту для очередников города Минска. Информацию можно получить на сайте Мингорисполкома, а также на сайтах администраций районов.
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