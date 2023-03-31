Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия

Мечтаете скорее обустроить собственное уютное гнездышко – пожалуйста! Рынок недвижимости открыт для всех. В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет.

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Минского городского исполнительного комитета:

В первую очередь, в городе Минске направления выдаются многодетным семьям, потому что по поручению главы государства такие семьи должны улучшить свои жилищные условия в течение года, как только они принимаются на учет. В случае если многодетные семьи отказываются от предоставленных вариантов строительства, такие жилые помещения в городе Минске предоставляются другим льготным категориям – это, допустим, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты. Если же льготная категория отказывается от таких вариантов строительства, данная квартира предоставляется на общую очередь.

И вот последние новости – уже этой весной все очередники смогут улучшить свои жилищные условия путем строительства новеньких квартир в живописном городе-спутнике Смолевичах! Татьяна Бухта:

В конце 2022 года УКСом Мингорисполкома начато строительство дома № 18 на 196 квартир в городе-спутнике Смолевичи. Ориентировочная стоимость квадратного метра порядка 2 200 белорусских рублей. Строительство дома выполняется с отделочными работами. Очередники города, изъявившие желание строить квартиры в Смолевичах, могут претендовать на получение господдержки в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 240. Это либо получение субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом, либо же, при наличии оснований, субсидии на погашение основного долга.