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Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия

31 марта 2023 11:48
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Мечтаете скорее обустроить собственное уютное гнездышко – пожалуйста! Рынок недвижимости открыт для всех. В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет.

Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия-1

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Минского городского исполнительного комитета:
В первую очередь, в городе Минске направления выдаются многодетным семьям, потому что по поручению главы государства такие семьи должны улучшить свои жилищные условия в течение года, как только они принимаются на учет. В случае если многодетные семьи отказываются от предоставленных вариантов строительства, такие жилые помещения в городе Минске предоставляются другим льготным категориямэто, допустим, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты. Если же льготная категория отказывается от таких вариантов строительства, данная квартира предоставляется на общую очередь.

Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия-4

И вот последние новости – уже этой весной все очередники смогут улучшить свои жилищные условия путем строительства новеньких квартир в живописном городе-спутнике Смолевичах!

Татьяна Бухта:
В конце 2022 года УКСом Мингорисполкома начато строительство дома № 18 на 196 квартир в городе-спутнике Смолевичи. Ориентировочная стоимость квадратного метра порядка 2 200 белорусских рублей. Строительство дома выполняется с отделочными работами. Очередники города, изъявившие желание строить квартиры в Смолевичах, могут претендовать на получение господдержки в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 240. Это либо получение субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом, либо же, при наличии оснований, субсидии на погашение основного долга.

Выгодное предложение! Как построить квартиру с поддержкой государства и кому положена субсидия-7

Выгодные предложения рождают высокий спрос. Чтобы не упустить свой шанс заполучить собственные квадратные метры всего в паре километрах от столицы, поспешите подать соответствующее заявление в администрацию своего района. Необходимую документацию специалисты принимают с 20 марта по 18 апреля.

Татьяна Бухта:
Также периодически в маленьких населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек выделяют квоту для очередников города Минска. Информацию можно получить на сайте Мингорисполкома, а также на сайтах администраций районов.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Мария Кронда # Вероника Макаревич # Фотофакт

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