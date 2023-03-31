«Президент – ньюсмейкер №1». Почему авторская журналистика СТВ – это на совесть. Интервью с гендиректором телеканала
Новости Беларуси. В течение дня во Дворце Республики работает большая команда СТВ. Сразу несколько съемочных групп задействованы в освещении Послания Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные тезисы обращения Александра Лукашенко будем обсуждать в нашей выездной студии вместе с участниками, которые приглашены на мероприятие.
Если не мы будем кормить нашу армию, это сделает кто-то другой
Юлия Алексеюк, ведущая:
В нашей выездной студии Александр Александрович Осенко, генеральный директор телеканала СТВ. В прошлом году глава государства обозначил три основных вопроса: готовы ли мы платить за оборону государства, за суверенитет и независимость, готовы ли проявлять инициативу и работать на себя? Как вы думаете, белорусы за прошедший год успели найти ответы на эти вопросы?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
За этот год произошло очень много событий, поэтому я уверен, что большинство белорусов сделали выводы и ответили для себя на те вопросы, которые поднимал в прошлом Послании Президент. Конечно, мы должны быть инициативными, все делать для того, чтобы сохранить суверенитет и независимость нашей страны. И конечно, мы должны платить за нашу оборону сами. Потому что если не мы будем кормить нашу армию, ее будет кормить кто-то другой и будет потеря суверенитета. Самое главное, что хочется сказать, что мы этот год прожили мирно, мир на нашей земле. И Президент как всегда говорит то, чем должны руководствоваться наши белорусы. Послание Президента – некая дорожная карта о внутренней и внешней повестке, которая происходит вокруг Беларуси и внутри Беларуси. Для себя я отметил только одно: суверенитет – это не просто слова. Это на самом деле большая ценность для нашей страны.
Юлия Алексеюк:
Президент неоднократно отмечал, что благосостояние государства и нашего общества зависят от каждого белоруса. Какой вклад мы можем сделать в развитие нашей страны?
Александр Осенко:
Все элементарно просто. Мы, каждый на своем рабочем месте, должны делать свое дело. И делать его довольно-таки качественно. Потому что экономика – основа всего. Основа благополучия. Мы должны работать, платить налоги, они идут на социальную сферу. И тем самым обеспечивается самый главный тезис – государство для народа. Развитие нашей социальной направленности. Вот, в принципе, все.
Юлия Алексеюк:
Получается, что мы сейчас работаем в условиях информационной войны, и роль журналистики и СМИ повышается. Как вы думаете, мы достойно противостоим давлению Запада в этой ситуации?
Александр Осенко:
Мы не только противостоим, но и даем довольно-таки хорошие посылы нашим врагам. Да, идет гибридная война. Мы, журналисты, находимся на ее передовой и даже наступаем на горло всем змагарам, которые находятся за пределами нашей страны, призывают к санкциям, призывают не смотреть Послание. Это просто деструктив. Возвращаясь к первому вопросу, белорусы прекрасно понимают, что именно Президент в своих Посланиях обозначает те критерии, по которым страна должна жить. Почему они это делают? Я вижу, что они опять хотят ввести в некое неведение наших белорусов, чтобы потом своей фабрикой фантазий пытаться манипулировать сознанием. Но мы так четко работаем, мы, журналисты, бойцы нашего фронта: Григорий Азаренок, Евгений Пустовой, Андрей Муковозчик, да и все наши журналисты национальных СМИ, государственных средств массовой информации, оперируя правдой, фактами и аргументами, доносим до наших белорусов, что на самом деле происходит в стране. Да, у них есть фабрика фантазий, но иногда они так уже фантазируют, что это уже, прошу прощения, не влазит ни в какие ворота.
«Авторская журналистика была и будет». О фишках СТВ и не только
Юлия Алексеюк:
Авторская журналистика является отличительной чертой телеканала СТВ. Начало ей было положено в 2020 году. Немало времени с тех пор прошло, актуальность не теряется?
Александр Осенко:
Конечно, не теряется. Авторская журналистика была и будет развиваться, потому что аудитория нашла того автора, к чьему мнению она прислушивается. Когда это безликость, то это просто безликая констатация факта, что мы видим в новостных лентах, а аналитика преподносится через авторство журналиста-публициста. Поэтому авторская журналистика и аналитика будут развиваться. И за этим будущее как в телевизионном эфире, так и в цифровых средах.
Уверен, что и за рубежом будут смотреть Послание Президента. И даже конспектировать
Юлия Алексеюк:
Что касается того, что беглые пишут в пабликах, что не смотрите Послание. Может, это такое проявление страха и они в панике находятся? И это такие жалкие попытки раскачать ситуацию?
Александр Осенко:
Конечно, наш Президент это ньюсмейкер № 1. Уверен, что не только в стране, но и за рубежом будут смотреть Послание нашего Президента, и даже конспектировать. Потому что те события, которые происходят в стране, это формирование новых осей влияния в мире. Благодаря нашему мудрому руководителю мы вовлечены в большую геополитику. Они пытаются там санкции против нас сделать, их мы выдерживаем, и неплохо. Это время возможностей, мы развиваемся с нашим Союзным государством в рамках союза с Россией. А то, что они говорят не слушать, это как-то мелко и даже вызывает определенный смех. Что значит заставить кого-то не смотреть? Это, наверное, последнее, что они могут сделать: не смотрите телевизор, не слушайте Президента. Они не хотят, чтобы люди услышали правду. Правда за нами, и вся сила в правде.
Юлия Алексеюк:
Что вы ожидаете от Послания Президента, как думаете, какие темы будут подняты?
Александр Осенко:
Прежде всего, я предполагаю, будет обозначена внешняя политика нашей страны. Хотелось бы услышать комментарии Президента по размещению тактического ядерного оружия, которое во всем мире вызвало определенную реакцию. И она смехотворна. Потому что Америка размещает свое тактическое ядерное оружие и в Польше, и на Ближнем Востоке, и в других государствах. А тут в рамках Союзного государства происходят такие изменения. Думаю, этот вопрос для меня актуален: мир на нашей земле, как и для каждого белоруса. А внутренняя политика – все те социально значимые тезисы, которые, уверен, что Президент тоже будет обозначать, для наших белорусов – это то, что мы должны делать на нашем рабочем месте, чтобы улучшить наше благосостояние и смело смотреть в будущее.
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