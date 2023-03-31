Новости Беларуси. В течение дня во Дворце Республики работает большая команда СТВ. Сразу несколько съемочных групп задействованы в освещении Послания Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные тезисы обращения Александра Лукашенко будем обсуждать в нашей выездной студии вместе с участниками, которые приглашены на мероприятие.

Если не мы будем кормить нашу армию, это сделает кто-то другой Юлия Алексеюк, ведущая:

В нашей выездной студии Александр Александрович Осенко, генеральный директор телеканала СТВ. В прошлом году глава государства обозначил три основных вопроса: готовы ли мы платить за оборону государства, за суверенитет и независимость, готовы ли проявлять инициативу и работать на себя? Как вы думаете, белорусы за прошедший год успели найти ответы на эти вопросы? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

За этот год произошло очень много событий, поэтому я уверен, что большинство белорусов сделали выводы и ответили для себя на те вопросы, которые поднимал в прошлом Послании Президент. Конечно, мы должны быть инициативными, все делать для того, чтобы сохранить суверенитет и независимость нашей страны. И конечно, мы должны платить за нашу оборону сами. Потому что если не мы будем кормить нашу армию, ее будет кормить кто-то другой и будет потеря суверенитета. Самое главное, что хочется сказать, что мы этот год прожили мирно, мир на нашей земле. И Президент как всегда говорит то, чем должны руководствоваться наши белорусы. Послание Президента – некая дорожная карта о внутренней и внешней повестке, которая происходит вокруг Беларуси и внутри Беларуси. Для себя я отметил только одно: суверенитет – это не просто слова. Это на самом деле большая ценность для нашей страны. Юлия Алексеюк:

Президент неоднократно отмечал, что благосостояние государства и нашего общества зависят от каждого белоруса. Какой вклад мы можем сделать в развитие нашей страны? Александр Осенко:

Все элементарно просто. Мы, каждый на своем рабочем месте, должны делать свое дело. И делать его довольно-таки качественно. Потому что экономика – основа всего. Основа благополучия. Мы должны работать, платить налоги, они идут на социальную сферу. И тем самым обеспечивается самый главный тезис – государство для народа. Развитие нашей социальной направленности. Вот, в принципе, все.

Юлия Алексеюк:

Получается, что мы сейчас работаем в условиях информационной войны, и роль журналистики и СМИ повышается. Как вы думаете, мы достойно противостоим давлению Запада в этой ситуации? Александр Осенко:

Мы не только противостоим, но и даем довольно-таки хорошие посылы нашим врагам. Да, идет гибридная война. Мы, журналисты, находимся на ее передовой и даже наступаем на горло всем змагарам, которые находятся за пределами нашей страны, призывают к санкциям, призывают не смотреть Послание. Это просто деструктив. Возвращаясь к первому вопросу, белорусы прекрасно понимают, что именно Президент в своих Посланиях обозначает те критерии, по которым страна должна жить. Почему они это делают? Я вижу, что они опять хотят ввести в некое неведение наших белорусов, чтобы потом своей фабрикой фантазий пытаться манипулировать сознанием. Но мы так четко работаем, мы, журналисты, бойцы нашего фронта: Григорий Азаренок, Евгений Пустовой, Андрей Муковозчик, да и все наши журналисты национальных СМИ, государственных средств массовой информации, оперируя правдой, фактами и аргументами, доносим до наших белорусов, что на самом деле происходит в стране. Да, у них есть фабрика фантазий, но иногда они так уже фантазируют, что это уже, прошу прощения, не влазит ни в какие ворота. «Авторская журналистика была и будет». О фишках СТВ и не только Юлия Алексеюк:

Авторская журналистика является отличительной чертой телеканала СТВ. Начало ей было положено в 2020 году. Немало времени с тех пор прошло, актуальность не теряется?

Александр Осенко:

Конечно, не теряется. Авторская журналистика была и будет развиваться, потому что аудитория нашла того автора, к чьему мнению она прислушивается. Когда это безликость, то это просто безликая констатация факта, что мы видим в новостных лентах, а аналитика преподносится через авторство журналиста-публициста. Поэтому авторская журналистика и аналитика будут развиваться. И за этим будущее как в телевизионном эфире, так и в цифровых средах. Уверен, что и за рубежом будут смотреть Послание Президента. И даже конспектировать Юлия Алексеюк:

Что касается того, что беглые пишут в пабликах, что не смотрите Послание. Может, это такое проявление страха и они в панике находятся? И это такие жалкие попытки раскачать ситуацию? Александр Осенко:

Конечно, наш Президент это ньюсмейкер № 1. Уверен, что не только в стране, но и за рубежом будут смотреть Послание нашего Президента, и даже конспектировать. Потому что те события, которые происходят в стране, это формирование новых осей влияния в мире. Благодаря нашему мудрому руководителю мы вовлечены в большую геополитику. Они пытаются там санкции против нас сделать, их мы выдерживаем, и неплохо. Это время возможностей, мы развиваемся с нашим Союзным государством в рамках союза с Россией. А то, что они говорят не слушать, это как-то мелко и даже вызывает определенный смех. Что значит заставить кого-то не смотреть? Это, наверное, последнее, что они могут сделать: не смотрите телевизор, не слушайте Президента. Они не хотят, чтобы люди услышали правду. Правда за нами, и вся сила в правде.