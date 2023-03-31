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Лукашенко призывает объявить перемирие в Украине

31 марта 2023 10:47
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Вопрос один: что сделать? Путь один – перемирие. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта, говоря об Украине во время Послания к белорусскому народу и парламенту.

По словам главы государства, переговоры должны произойти без предварительных условий. «Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!», – сказал Президент.

Лукашенко уверен, что переговорный процесс нужно начинать именно сейчас. Остановиться нужно сейчас, до эскалации. Белорусский лидер отметил, что если раньше Российская Федерация просила вооружение, чтобы обезопасить себя, то сегодня РФ уже ничего ни у кого не просит. Президент объяснил это тем, что военпром России разворачивается на полную мощь. «Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется», – сказал Лукашенко. С другой стороны, если Киев будет напичкан западным оружием, военные пройдут переподготовку, то тоже будет армада. И людские потери будут исчисляться не полумиллионом убитыми и искалеченными, подытожил глава государства.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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