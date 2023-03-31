Лукашенко – белорусам: ничего не бойтесь, всё будет нормально

Всем, кто беспокоится за мир и безопасность в Беларуси, хочу сказать: ничего не бойтесь, все будет нормально. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусскому народу и парламенту,

Любое посягательство на суверенную Беларусь, наши военные и гражданские объекты инфраструктуры – получат мгновенный ответ, сказал Александр Лукашенко.

Во время Послания Президент также отметил, что белорусские силовые структуры готовы к самым нежелательным сценариям. И эта готовность – весомый аргумент в вопросах обеспечения национальной безопасности. Настройтесь на то, чтобы защищать свою семью и свой дом, родных и близких, сказал Лукашенко, а Родину мы защитим с военными.