«Выглядываешь из окна в поезде, а дети машут флажками». Участники «Поезда Памяти» о прибытии в Могилёв

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» в Беларуси. 10-й день участники патриотического проекта провели сразу в двух городах, Орше и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Поезд Памяти» в Беларуси. 10-й день участники патриотического проекта провели сразу в двух городах, Орше и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьники побывали на Буйничском поле и увидели памятник реактивной установке «Катюша». Все это время в железнодорожном путешествии принимает участие и съемочная группа СТВ.
Подробности поездки расскажет наш корреспондент Кристина Протосовицкая.
Андрей Норик, участник проекта «Поезд Памяти» (Новогрудок):
Знаете, как это приятно – выглядываешь из окна в поезде, а дети машут флажками. А ты чувствуешь белорусский воздух, как тебя встречают с теплом. Интернет грузил в любой точке. Все классно. Это такая радость. Ждал этого дня.
Анна Отке, член комитета Совета Федерации по международным делам:
Город Орша для меня не чужой. В 50-х годах на далекую Чукотку прибыл мой дед. Его звали Борисевич Николай Мартынович. Он родился в этом городе. Мой дед принимал участие в военных действиях в составе Второго Украинского фронта. Про войну очень не любил вспоминать – очень любил жизнь. Такое отношение можно понять. На мой взгляд, война жила в нем, поэтому он так ценил жизнь и всегда стремился в Оршу.
Елизавета Дмитриевич, участница проекта «Поезд Памяти» (Лидский район):
Когда ты это все визуально видишь, воспринимаешь по-другому. Когда ты стоишь тут, под жарким солнцем, с эмоциями, когда переживаешь за это все, как за самых близких. Естественно, это иначе, чем просто читать учебники.
Елизавета Дмитриевич:
И всегда после тяжких годин
Восставал из огня Могилев.
Возрождался из мертвых руин,
Вспоминая былое как сон.
Что подарили участники проекта музею Совета Республики? Подробности здесь.