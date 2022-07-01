Путевой дневник «Поезда Памяти». Что подарили участники проекта музею Совета Республики?
Новости Беларуси. «Поезд Памяти» в Беларуси. 10-й день участники патриотического проекта провели сразу в двух городах, Орше и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьники побывали на Буйничском поле и увидели памятник реактивной установке «Катюша». Все это время в железнодорожном путешествии принимает участие и съемочная группа СТВ.
Кристина Протосовицкая ведет путевой дневник, и сегодня очередная его запись.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Камера! Мотор! И доброе утро из «Поезда Памяти». Сегодня мы возвращаемся в Беларусь, в маршруте сразу 2 белорусских города: Орша и Могилев. Участники «Поезда Памяти» узнают свою программу на день из такого интерактивного меню. А еще в помощь аудиопроводник.
Михаил Чижевский, участник проекта «Поезд Памяти» (Несвижский район):
Для меня, как для любого ребенка нашей страны, почетно представлять «Поезд Памяти». Быть участником. И хочется поблагодарить всех. Но в первую очередь инициаторов проекта: Наталью Ивановну и Валентину Ивановну. В память о себе и о проекте я хотел бы через вас передать Наталье Ивановне эту картину.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я, конечно, Михаил, с удовольствием выполню твою просьбу. Думаю, что картина найдет почетное место среди экспонатов музея Совета Республики.
Михаил Чижевский:
Картину написал мой дедушка. Он художник, на нем изображен Несвижский замок.
Кристина Протосовицкая:
Он гордится тобой, что ты участник «Поезда Памяти»?
Михаил Чижевский:
Безусловно. Именно его дедушка, мой прадедушка был участником Второй мировой войны. Мне кажется, любая память о воинах Великой Отечественной войны вызывает почет.
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