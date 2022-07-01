Путевой дневник «Поезда Памяти». Что подарили участники проекта музею Совета Республики?

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» в Беларуси. 10-й день участники патриотического проекта провели сразу в двух городах, Орше и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники побывали на Буйничском поле и увидели памятник реактивной установке «Катюша». Все это время в железнодорожном путешествии принимает участие и съемочная группа СТВ.