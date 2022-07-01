Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств. Какие регионы являются лидерами по сотрудничеству с Беларусью?

На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерами по товарообороту стали пять российских регионов: Москва, Подмосковье, Смоленская, Нижегородская области и Татарстан. Из Беларуси они в основном покупают продукты питания, удобрения, машины и металлы. Кооперация с российскими регионами обеспечивает Беларуси создание новых рабочих мест. Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств, восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств.