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Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств. Какие регионы являются лидерами по сотрудничеству с Беларусью?

01 июля 2022 19:00
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На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств. Какие регионы являются лидерами по сотрудничеству с Беларусью?-1

Лидерами по товарообороту стали пять российских регионов: Москва, Подмосковье, Смоленская, Нижегородская области и Татарстан. Из Беларуси они в основном покупают продукты питания, удобрения, машины и металлы. Кооперация с российскими регионами обеспечивает Беларуси создание новых рабочих мест. Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств, восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств.  

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# Беларусь-Россия # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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