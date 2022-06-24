Выезд на встречную – риск. Как грамотно оценить дорожную обстановку во время обгона?

Новости Беларуси. 120 человек за три дня привлечены к административной ответственности из-за нарушения правил выезда на встречную полосу. Таковы итоги профилактической акции ГАИ «Безопасный обгон» в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инспекторы дежурили на магистралях, выезжали в тематические рейды и проводили беседы в трудовых коллективах, чтобы напомнить водителям, что выезд на встречную полосу – это всегда риск. Чаще всего аварии при обгоне случаются из-за того, что водители не могут грамотно оценить обстановку. Поэтому инспекторы обращают внимание: даже в случаях, когда обгон разрешен, нужно учесть сразу несколько факторов.

Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:

Нарушение правил обгона, как правило, приводит к наиболее тяжким последствиям при дорожно-транспортных происшествиях. Правила обгона предписаны правилами дорожного движения. Основные моменты: должна оцениваться скорость транспортного средства, которым управляет водитель, скорость транспортного средства, которое движется навстречу, видимость участка может быть ограничена погодными условиями (дождь, туман).